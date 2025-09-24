Ninh Dương Lan Ngọc chấn thương trước thềm 'Running Man', ban tổ chức nói gì?

Mới đây, ban tổ chức Running Man Việt Nam - Chạy ngay đi mùa 3 đã có chia sẻ về vấn đề này. Đại diện chương trình cho biết: "Dù bị thương nhưng Ninh Dương Lan Ngọc vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi rất nể tinh thần lăn xả của Ngọc".

Chương trình cũng có những điều chỉnh trước tình hình thực tế. Vị này nói thêm: "Các đợt quay sau chúng tôi cũng điều chỉnh một số nội dung để tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của Ngọc. Và khán giả có thể yên tâm là Ngọc vẫn tham gia đầy đủ các chặng".

Trấn Thành lên tiếng "bảo vệ" Ninh Dương Lan Ngọc trong chương trình ẢNH: BTC

Không chỉ có lời cam kết của ban tổ chức, mà "anh cả" Trấn Thành cũng hài hước chia sẻ: "Tui sẽ ráng dùng hết cái mạng 'cùi mập' này để tui bảo vệ cho con em của tui không thêm một vết thương nào nữa".

Tối 23.9, nhà sản xuất đã tung trailer chính thức, xác nhận tham gia đường đua TV show mùa cuối năm với tập đầu tiên sẽ lên sóng vào ngày 4.10.

Sau 4 năm gián đoạn, việc trở lại của Running Man phiên bản Việt Nam được người hâm mộ nói riêng và khán giả nói chung trông đợi hơn bao giờ hết. Để xứng với kỳ vọng đó, trailer chính thức của chương trình dù chỉ ít phút ngắn ngủi nhưng đầy kịch tính với những khung hình xé bảng tên nảy lửa.

Trong đó Trấn Thành tràn ngập tự tin khi tuyên bố mình là "tiền bối", do đó sẽ "cầm trịch" cuộc thi lần này. Quang Trung và Anh Tú Atus là những thành viên mới cũng đầy khí thế khi tuyên bố mình sẽ làm hết sức mình. Trước ngược hoàn toàn, Quân A.P và Quang Tuấn vẫn chưa xuất hiện nhiều, hứa hẹn sẽ là "túi mù" khi chương trình lên sóng. Cũng từng tham gia các mùa trước đó, Liên Bỉnh Phát hé lộ mùa đấu này vô cùng căng thẳng.

Được phối hợp sản xuất bởi đội ngũ Việt – Hàn, Running Man Vietnam mùa 3 đang được người hâm mộ rất trông chờ ẢNH: BTC

Được dàn dựng như một thước phim vừa hài hước vừa hồi hộp, mùa 3 được nhà sản xuất Running Man Vietnam cho biết sẽ không chỉ là những cuộc tranh tài dữ dội hơn, bùng cháy hơn, quyết liệt hơn mà còn là một câu chuyện nhiều ẩn ý được lồng ghép và khai mở qua từng tập.