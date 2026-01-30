Ninh Dương Lan Ngọc đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà

Năm vừa qua được xem là một năm đáng nhớ của Lan Ngọc vì có màn tái xuất ấn tượng tại chương trình Running Man Vietnam mùa 3. Cách chơi lăn xả, không lép vế trước các khách mời nam giúp cô chiếm được thiện cảm của người xem