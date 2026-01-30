Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí Đời nghệ sĩ

Ninh Dương Lan Ngọc đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà

Minh Hy
Minh Hy
30/01/2026 06:57 GMT+7

Tại sự chiếu phim của Gucci, Ninh Dương Lan Ngọc, Bùi Lan Hương, Thúy Ngân, Hồ Ngọc Hà đều hóa thân thành những quý cô thời thượng với nhiều phong cách khác nhau.

Tối 28.1, Ninh Dương Lan Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Thúy Ngân, Châu Bùi cùng nhiều nghệ sĩ khác tham dự buổi chiếu phim ngắn mang tên The Tiger của thương hiệu thời Gucci. Tại sự kiện, dàn nghệ sĩ đều lựa chọn cho mình một phong cách khác biệt, vừa nổi bật vừa sang trọng.

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1.

Đến tham dự sự kiện, Lan Ngọc, Hồ Ngọc Hà, Thúy Ngân và Châu Bùi đều thể hiện sự hào hứng khi được xem phim ngắn về một thương hiệu thời trang lâu đời trên thế giới

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2.

Trên thảm đỏ, nếu Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo với áo khoác dài kết hợp kiểu cột khăn đặc trưng của các quý cô châu Âu thì Thúy Ngân lại chọn "bộ cánh" giúp khoe được đôi chân dài miên man

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 3.

Ngoài được chú ý bởi các vai diễn, chuyện đời tư của Thúy Ngân cũng là đề tài được quan tâm. Tháng 12.2025, cô thừa nhận chia tay Võ Cảnh sau thời gian hẹn hò. Hiện tại, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tốt

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 4.

Năm vừa qua được xem là một năm đáng nhớ của Lan Ngọc vì có màn tái xuất ấn tượng tại chương trình Running Man Vietnam mùa 3. Cách chơi lăn xả, không lép vế trước các khách mời nam giúp cô chiếm được thiện cảm của người xem

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 5.

Hồ Ngọc Hà bày tỏ sự yêu thích đối với bộ trang phục của mình. Ở tuổi 42, giọng ca Xin hãy thứ tha vẫn giữ được vẻ ngoài tươi trẻ và ngày càng rạng rỡ

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 6.

Trong bộ trang phục của nhà thiết đến từ nước Ý, Bùi Lan Hương khiến người hâm mộ suýt xoa với thần thái sang trọng. Bước ra từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Bùi Lan Hương trở thành cái tên được các thương hiệu chú ý

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 7.

"Anh tài" Liên Bỉnh Phát cuốn hút với vẻ ngoài vừa phong trần vừa lịch lãm. Năm vừa qua, anh thành công ở cả lĩnh vực phim ảnh lẫn gameshow. Anh là diễn viên Việt Nam hiếm hoi đạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại Giải thưởng điện ảnh Kim Chung

Ảnh: BTC

Ninh Dương Lan Ngọc kín đáo, đọ sắc với Thúy Ngân và Hồ Ngọc Hà - Ảnh 9.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà hội ngộ với diễn viên Trần Ngọc Vàng, Quốc Anh và stylist Kelbin Lei

Ảnh: BTC

Khám phá thêm chủ đề

