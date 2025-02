Ninh Thuận: 10 cán bộ quản lý nghỉ hưu trước tuổi để tinh gọn bộ máy

Ngày 21.2, Văn phòng Tỉnh ủy Ninh Thuận cho biết, ông Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận vừa ký thông báo giải quyết đơn xin nghỉ hưu theo chế độ đối với 10 trường hợp là lãnh đạo chủ chốt một số sở ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, gồm:

Ông Phạm Văn Binh, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH; ông Lê Kim Hoàng, Giám đốc Sở KH-ĐT; ông Hồ Trọng Luật, Phó giám đốc Sở Tài chính; ông Trần Minh Từ, Phó giám đốc Sở GTVT; ông Nguyễn Lượm, Phó giám đốc Sở TT-TT; ông Nguyễn Khắc Lâm, Phó giám đốc Sở NN-PTNT; ông Nguyễn Văn Bình và ông Bạch Văn Nguyên, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH; ông Văn Công Hòa, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL và bà Pi Năng Thị Thủy, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận.

Thời gian nghỉ hưu để hưởng chế độ, chính sách của những cán bộ trên bắt đầu từ ngày 1.3.

Công an tỉnh Ninh Thuận công bố quyết định nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước thời hạn tuổi phục vụ đối với cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng thuộc đơn vị ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh Ninh Thuận cũng vừa tổ chức công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí trước thời hạn tuổi phục vụ đối với 11 cán bộ là lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng thuộc đơn vị, để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của Công an tỉnh trong thời gian tới.