Ninh Thuận: Bắt nhanh nghi phạm cạy cốp xe máy trộm 95 triệu đồng

Ngày 14.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải (Ninh Thuận) thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với nghi phạm Nguyễn Văn Phương (47 tuổi, ngụ tại thôn An Thạnh 1, An Hải, H.Ninh Phước, Ninh Thuận) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm cùng tang vật CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào chiều 13.3, Công an xã Vĩnh Hải, H.Ninh Hải tiếp nhận tin báo của bà N.T.Đ (36 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hải) báo bị kẻ trộm cạy cốp xe máy lấy 95 triệu đồng.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an H.Ninh Hải khẩn trương chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, lực lượng trinh sát phối hợp với lực lượng công an địa phương điều tra làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an H.Ninh Hải đã xác định Nguyễn Văn Phương là nghi phạm vụ trộm cắp tài sản.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Phương, lực lượng trinh sát đã thu hồi lại số tiền gần 87 triệu đồng, xác định ban đầu là tang vật vụ trộm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an H.Ninh Hải tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.