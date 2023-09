Ninh Thuận: Bắt tạm giam bị can tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng

Ngày 30.9, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Ninh Thuận tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vũ Gia Huy (18 tuổi, trú P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lê Vũ Gia Huy (thứ 2 từ trái qua) CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, vào tối 23.7, Phòng Cảnh sát cơ động Công an Ninh Thuận phát hiện Lê Vũ Gia Huy đang điều khiển xe máy chở bạn gái lưu thông trên đường Thống Nhất, P.Thanh Sơn nhưng không đội nón bảo hiểm.

Qua giám định, cơ quan chức năng xác định khẩu súng Huy mang trên người là vũ khí quân dụng CÔNG AN CUNG CẤP

Lực lượng tuần tra dừng xe kiểm tra hành chính, phát hiện bên trong túi đeo trước ngực Huy có 1 khẩu súng bằng kim loại và 5 viên đạn chưa qua sử dụng.

Huy khai nhận mua khẩu súng trên qua mạng xã hội Facebook với giá 2 triệu đồng nhằm mục đích thị uy. Qua giám định, khẩu súng trên là vũ khí quân dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an Ninh Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý nam thanh niên 18 tuổi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.