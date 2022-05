Ninh Thuận: Bị nhắc hát karaoke quá giờ, đánh trọng thương thượng úy công an

Ngày 18.5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận), cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Hữu Lanh (33 tuổi) và Trần Đức (46 tuổi, cùng ngụ P.Văn Hải, TP.Phan Rang - Tháp Chàm) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Cơ quan CSĐT Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu Lanh; riêng bị can Trần Đức được tại ngoại.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 10.5, cơ quan chức năng nhận tin báo của người dân về việc tại nhà Nguyễn Hữu Lanh hát karaoke quá giờ quy định. Công an P.Văn Hải cử tổ công tác gồm: thượng úy Trần Đức Đạt cùng lực lượng bảo vệ dân phố đến nhà ông Lanh nhắc nhở, yêu cầu ngừng hát karaoke.

Khi tổ công tác vào nhà bị can Lanh, có 4 người đang ngồi uống bia rượu, hát karaoke. Tổ công tác liền nhắc nhở nhưng Lanh và Đức không chấp hành mà còn chống đối, giật cúc áo, quân hàm, đánh thượng úy Đạt trọng thương.

Sau đó, Công an P.Văn Hải tăng cường lực lượng xuống hiện trường đưa những người liên quan về trụ sở làm việc; đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.Phan Rang - Tháp Chàm lập hồ sơ xử lý. Qua làm việc, Lanh và Đức thừa nhận hành vi đánh thượng úy Đạt bị trọng thương.