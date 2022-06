Ninh Thuận: Cảnh báo tình trạng giả mạo chào bán sách về phòng, chống tham nhũng

Ngày 9.6, UBND tỉnh Ninh Thuận có công văn gửi các ban ngành, địa phương và các doanh nghiệp Nhà nước về việc ngăn chặn giả mạo, chào bán sách về công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng.

Công văn nêu: Thời gian vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKTTƯ) nhận được thông tin của một số Ủy ban Kiểm tra các tỉnh, thành ủy và một số bộ, ngành Trung ương phản ánh về việc có người gọi điện thoại (từ nhiều số điện thoại khác nhau không có trong danh bạ điện thoại) xưng danh là Lãnh đạo UBKTTƯ để giới thiệu và đề nghị mua sách “13 bộ tài liệu kiểm tra, giám sát - phòng chống tham nhũng” với số tiền là 15.600.000 đồng và tài liệu về công tác chỉ đạo điều hành về phòng, chống tham nhũng và hồ sơ theo Quy định 37 của Trung ương về những Đảng viên không được làm với số tiền là 1.800.000 đồng”.

Việc giới thiệu, mời mua sách nêu trên là giả mạo UBKTTƯ để lấy danh nghĩa, uy tín UBKTTƯ chào mời bán sách không rõ nội dung và nguồn gốc trục lợi bất hợp pháp.

Để giúp các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan và cán bộ, công chức, viên chức có điều kiện nghiên cứu, nắm vững và thực hiện tốt các quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, công tác kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng, UBKTTƯ sẽ phát hành sách về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và gửi văn bản đến các cơ quan, đơn vị, tuyệt đối không giới thiệu, chào mời bằng hình thức điện thoại trực tiếp. Khi có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu trên thì các cơ quan, đơn vị liên hệ với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để được hướng dẫn thực hiện theo quy định.





UBND tỉnh Ninh Thuận đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức tăng cường cảnh giác đối với các cuộc điện thoại chào bán sách như trên.

Trường hợp tiếp nhận các cuộc điện thoại giả mạo như trên thì kịp thời thông báo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Công an tỉnh Ninh Thuận để có biện pháp ngăn chặn và xử lý đối với các đối tượng giả mạo theo quy định; giao công an tỉnh chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và công an các địa phương phối hợp, tiếp nhận thông tin và có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi giả mạo nêu trên theo quy định.