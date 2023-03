Ninh Thuận: Cảnh báo vay vốn qua các ứng dụng internet chưa được cấp phép

Ngày 6.3, UBND tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi các sở ban ngành đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các tổ chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp, các doanh nghiệp nhà nước, UBND các huyện, thành phố… về việc cảnh giác với hoạt động vay qua các ứng dụng trên mạng internet.

Cảnh giác với hoạt động vay vốn qua các ứng dụng trên mạng internet THIỆN NHÂN

Văn bản nhấn mạnh, hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng xuất hiện nhiều vụ việc người dân, cán bộ, công chức, viên chức… đến trình báo bị những người chưa rõ danh tính sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện quấy rối, dùng nhiều lời nói đe dọa, xúc phạm với mục đích yêu cầu thanh toán khoản vay cho một số người.

Trong năm 2022, lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đã tiếp nhận 5 vụ việc liên quan đến người dân, người làm việc trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến trình báo bị gọi điện quấy rối, đe dọa. Ngoài ra, vào tháng 12.2022, lực lượng Công an Ninh Thuận đã tiếp nhận Quyết định ủy thác điều tra của Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đối với 2.161 trường hợp là người vay tiền qua ứng dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.



Để tránh ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động bình thường của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, thông báo rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động,… tại cơ quan, đơn vị mình biết, tuyệt đối không tham gia các hoạt động vay mượn trên các ứng dụng chưa được cấp phép, ứng dụng "rác", không cài đặt các ứng dụng lạ, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng chưa rõ danh tính.

Trường hợp bị người lạ gọi điện quấy rối, đe dọa thì kịp thời thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết.