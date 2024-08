Ninh Thuận đẩy mạnh thu hút đầu tư vùng sản xuất giống thủy sản

Để hiện thực hóa Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Vùng CNC An Hải có diện tích khoảng 168 ha tại xã An Hải, H.Ninh Phước và Vùng CNC Sơn Hải có diện tích trên 37ha tại xã Phước Dinh, H.Thuận Nam, giai đoạn 2021-2030, tỉnh Ninh Thuận đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiếp cận triển khai dự án.

Ninh Thuận cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp phát triển thương hiệu tôm giống bền vững Ảnh: TN

Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, cho biết trên cơ sở nội dung Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Vùng CNC An Hải và Vùng CNC Sơn Hải đã được phê duyệt, hiện tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan, UBND H.Ninh Phước và H.Thuận Nam triển khai thực hiện đúng với quy hoạch phân khu đã xác định, góp phần tạo sự đột phá, chuyển biến trong lĩnh vực quy hoạch và kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. "Vùng CNC An Hải và Vùng CNC Sơn Hải được bố trí cấu trúc không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật phù hợp với định hướng phát triển chung của Khu du lịch ven biển phía Nam của tỉnh", ông Trịnh Minh Hoàng nói và cho biết tổng thể không gian quy hoạch của hai vùng sản xuất được phân thành các phân khu chức năng riêng biệt. Cụ thể: Vùng CNC An Hải nổi bật với trục chủ đạo là trục đường Tỉnh lộ 701, có trục cảnh quan kết nối từ đường Tỉnh lộ 701 với trục giao thông D6; trong đó, phân khu đất sản xuất giống thủy sản chỉnh trang có tổng diện tích 45 ha nằm dọc phía tây trục đường ven biển Tỉnh lộ 701; phân khu đất sản xuất giống thủy sản phân lô mới có diện tích trên 90 ha và phân khu đầu mối hạ tầng kỹ thuật gồm khu tập trung xử lý nước thải, khu cấp nước mặn, bãi xe, cây xanh cùng các khu vực phụ trợ khác. Đối với Vùng CNC Sơn Hải, nổi bật với trục chủ đạo là trục đường nhựa tiếp giáp với công viên ngay bờ biển tạo điểm nhấn cho khu vực quy hoạch. Phân khu đất sản xuất tôm bố mẹ có diện tích trên 32 ha, khu đất còn lại có diện tích trên 11 ha sẽ được tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp sản xuất tôm bố mẹ ứng dụng công nghệ cao vào đầu tư.

Quy hoạch Vùng sản xuất giống thủy sản ứng dụng công nghệ cao An Hải Ảnh: TN

Theo ông Trịnh Minh Hoàng, từ nay đến hết năm 2025, dự án được tổ chức thực hiện song song các công việc, thủ tục chuẩn bị đầu tư như: công tác đền bù giải phóng mặt bằng; chuẩn bị mặt bằng xây dựng; khảo sát xây dựng, lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng, cấp giấy phép xây dựng đối với công trình theo quy định phải có giấy phép xây dựng và tiến hành kêu gọi, thu hút đầu tư. Trong giai đoạn 2026-2030, dự án sẽ triển khai xây dựng các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất: Xây dựng các trạm bơm nước ngọt; hệ thống dẫn thải và khu tập trung xử lý nước thải; cây xanh, hoàn thành các công trình hạ tầng khung như hệ thống giao thông; hệ thống điện; hệ thống nước ngọt; tập trung di dời khoảng 100 cơ sở sản xuất giống thủy sản, với diện tích khoảng 33 ha tại khu vực phía đông từ trục Tỉnh lộ 701 có nhu cầu vào khu vực quy hoạch và định hướng phân lô cho 100 cơ sở, với diện tích mỗi lô khoảng 4.000m². UBND tỉnh Ninh Thuận ưu tiên đầu tư hệ thống cấp nước (cấp nước ngọt và cấp nước mặn); xây dựng hệ thống giao thông; hệ thống điện và chiếu sáng cho hai vùng dự án này.