Ninh Thuận: Khởi tố một cán bộ địa chính xã nhận hối lộ

Chiều ngày 13.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam (Ninh Thuận) cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với bà Trưởng Thị Tiến Lên (34 tuổi, ở thị trấn Phước Dân, H.Ninh Phước), cán bộ Địa chính - Xây dựng xã Cà Ná, H.Thuận Nam về hành vi “nhận hối lộ” và quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với ông Nguyễn Văn Thành (39 tuổi, ở xã Vĩnh Tân, H.Tuy Phong, Bình Thuận) về hành vi “đưa hối lộ”.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam xác minh theo đơn tố giác của người dân về cán bộ Ban Địa chính - Xây dựng xã Cà Ná nhận tiền của ông Nguyễn Văn Thành để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Qua kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an H.Thuận Nam xác định vào khoảng tháng 4.2021, trong quá trình hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bà Trưởng Thị Tiến Lên có nhận của ông Thành một số tiền “lót tay”.





Được biết, ngày 12.1, Thường trực Huyện ủy Thuận Nam có văn bản yêu cầu UBND H.Thuận Nam khẩn trương chỉ đạo UBND xã Cà Ná tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan đến việc không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật của công chức Trưởng Thị Tiến Lên trong thời gian dài. Đảng ủy xã Cà Ná phải tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Đảng ủy và trách nhiệm người đứng đầu về việc không kịp thời kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lý, phòng ngừa tham nhũng.