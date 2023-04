'Ninja' lái xe máy tạt đầu xe khách suýt gây tai nạn chết người: Ai đúng, ai sai?

Mạng xã hội mới đây lan truyền một đoạn video ghi lại tình huống giao thông khiến nhiều người tranh cãi, khi một xe máy, tạt đầu xe khách suýt dẫn đến tai nạn chết người.

Vụ việc được xác định xảy ra vào gần 18 giờ ngày 9.4.2023 trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa bàn phường Mễ Trì, quận Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên một ô tô con lưu thông phía sau ghi lại, thời điểm nói trên, xe này đang di chuyển trên Đại lộ Thăng Long, hướng về Trung Hòa. Khi đến khu vực gần cầu vượt Miếu Đầm, tài xế một phen "thót tim" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe máy do nữ sinh điều khiển đang rẽ trái sang đường nhưng không quan sát phía sau, tạt đầu một xe khách lưu thông cùng chiều.

"Ninja" lái xe máy tạt đầu xe khách suýt tai nạn chết người: Ai đúng, ai sai?

Đáng nói, khi bị xe khách thúc còi, nữ sinh giật mình mất kiểm soát khiến cả người và xe máy ngã xuống đường. May mắn, nữ sinh sau đó không bị bánh xe khách cán trúng và thoát chết trong gang tấc.

Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại vụ việc sau khi được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều một phen "hú vía" với tình huống giao thông nguy hiểm nói trên. Đồng thời, bày tỏ ý kiến trái chiều về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Đa phần cho rằng lỗi chính thuộc về "nữ ninja" xe máy khi lái xe sang đường quá ẩu, không chú ý quan sát phía sau. Facebook Đào Hạnh bức xúc: "Không hiểu nó đi cái kiểu gì mà chẳng thèm nhìn đằng sau, không có may mắn lần nữa đâu". Tài khoản Nguyễn Xuân Quỳnh bình luận: "Tham gia giao thông quá thiếu kỹ năng. Phó mặc cho sự may rủi". Nick name Voi MaMut: "Lái kiểu này định tự sát chứ sao".

Tình huống nữ sinh lái xe máy va chạm với xe khách, suýt dẫn đến tai nạn chết người

Bên cạnh đó, một số cư dân mạng cũng bày tỏ quan điểm, cho rằng tài xế xe khách cũng thiếu kỹ năng khi lái xe đi chưa đúng làn và bóp còi ở cự lý quá gần khiến nữ sinh giật mình ngã xuống đường. Facebook Mai Công Long viết: "Để mà xét cho kỹ thì nếu ra chính quyền thì xe khách cũng vẫn dính lỗi thôi vì là đang đi giữa hai làn đường nhưng không bật xi-nhan. Nói chung cả 2 xe đều dính lỗi chuyển làn, chuyển hướng không có tín hiệu báo trước và không đảm bảo điều kiện an toàn". Đồng quan điểm, tài khoản Dũng Trần bình luận: "Áp sát xe máy mới nhấn còi như thế thì ai chả giật mình. Xe khách có phần sai".

Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng nữ sinh nên rút kinh nghiệm, không nên lái xe máy chạy song song hoặc chạy vào các khu vực "điểm mù" của xe lớn, rất dễ dẫn đến tai nạn nguy hiểm.