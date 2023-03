Nintendo chính thức đóng cửa eShop của Wii U và 3DS

Theo IGN, thông báo đóng cửa eShop của hệ máy Wii U và 3DS đã được đưa ra từ năm ngoái, giờ đây, Nintendo sẽ chính thức triển khai kế hoạch này.

Vào ngày 27.3, người chơi sẽ không thể mua phần mềm hoặc tải xuống nội dung từ cửa hàng eShop của 3DS và Wii U. Mặc dù hiện tại người dùng vẫn có thể chơi trực tuyến và tải xuống các tựa game đã mua trước đây, nhưng eShop về cơ bản sẽ ngừng hoạt động, điều này khiến rất nhiều trò chơi của Nintendo trở nên rất khó truy cập.

Thư viện 3DS và Wii U có rất nhiều trò chơi được yêu thích. Cửa hàng 3DS sở hữu những tựa game kinh điển như The Legend of Zelda: A Link Between Worlds, Fire Emblem Awakening, … và một số trò chơi chỉ có phiên bản kỹ thuật số như Pushmo và loạt game BOXBOY!, tất cả sẽ không còn truy cập được sau ngày 27.3.

Đối với Wii U, các cổng HD của The Wind Waker và Twilight Princess sẽ không còn khả dụng, và đặc biệt là Twilight Princess HD vốn cực kì đắt đỏ và hiếm thấy trên thị trường trò chơi cũ.

Việc đóng cửa thư viện trò chơi cổ điển của Nintendo đã khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Đặc biệt nhất là trường hợp của một YouTuber có tên The Completeionist, người gần đây đã bỏ ra đến 22.000 USD (tương đương 518 triệu đồng) để mua toàn bộ trò chơi Wii U và 3DS trên eShop.