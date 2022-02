Nintendo mua lại đối tác lâu năm SRD

Theo Engadget, Eurogamer báo cáo Nintendo đang mua lại SRD, một trong những đối tác phát triển trò chơi lâu năm nhất của họ. SRD đã làm việc với Nintendo kể từ thời trò chơi NES và gần đây cũng đã đóng góp vào sự phát triển của những cái tên đình đám trên Switch như Legend of Zelda: Breath of the Wild và Animal Crossing: New Horizons.

Thương vụ dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 1.4. Nintendo không cho biết đã trả bao nhiêu cho SRD, nhưng công ty phát triển trò chơi sẽ trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn bởi Nintendo. Công ty cũng đã mua lại nhà sáng tạo Next Level Games – tác giả của tựa game Luigi's Mansion vào tháng 1.2021.





Việc mua lại SRD không có động thái quyết liệt như thương vụ Activision Blizzard của Microsoft hay Bungie của Sony. Chủ tịch Shuntaro Furukawa gần đây cho biết Switch vẫn là một sản phẩm bán chạy, nên Nintendo không quá vội vàng trong việc thâu tóm các nhà phát triển nhỏ hơn và điều này dường như tập trung chủ yếu vào việc đảm bảo an toàn cho các đối tác của công ty.