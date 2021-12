Nintendo Nhật Bản tiết lộ những trò chơi được tải xuống nhiều nhất năm 2021

Theo ScreenRant, Nintendo đã tiết lộ các trò chơi được tải xuống nhiều nhất ở Nhật Bản vào năm 2021 và có một số lượng đáng ngạc nhiên các trò chơi của bên thứ ba trong danh sách. Danh sách trò chơi bán chạy nhất của Nintendo Switch trước đây đã bị thống trị bởi các tựa game của bên thứ nhất, với các trò chơi như Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons và Super Smash Bros.

Năm 2021 là một năm quan trọng đối với Switch. Với một loạt những tựa game độc quyền đặc sắc như Metroid Dread, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Shin Megami Tensei V, Mario Party Superstars, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD và Pokémon Snap mới. Bên cạnh đó, phiên bản OLED của máy chơi game cũng được phát hành đúng vào mùa lễ hội, mang đến cho Nintendo khả năng có thể cạnh tranh với PS5 và Xbox Series X/S vào dịp Giáng sinh. Ngoài ra, dịch vụ Nintendo Switch Online đã có thêm gói Expansion Pack, bổ sung các trò chơi N64 và Sega Genesis vào dịch vụ, cùng với việc cấp quyền truy cập miễn phí vào DLC Animal Crossing: New Horizons.

Nintendo đã đặc biệt thành công ở Nhật Bản trong suốt năm qua, nơi họ đã đè bẹp các đối thủ trên thị trường máy chơi game console. Trang web chính thức của Nintendo tại Nhật Bản có một trang tiết lộ các trò chơi được tải xuống nhiều nhất trong năm. Đứng đầu danh sách là Monster Hunter Rise, vốn là phiên bản độc quyền của Switch vào năm 2021, nhưng sẽ có mặt trên PC vào tháng tới. Among Us là trò chơi đứng ở vị trí thứ hai, điều này không có gì đáng ngạc nhiên với nội dung, cách chơi và mức giá cực kỳ rẻ của nó.





Pokémon Brilliant Diamond chiếm vị trí thứ ba, nhưng Pokémon Shining Pearl đứng ở vị trí thứ năm. Hai trò chơi riêng biệt là mục mới nhất trong loạt Momotaro Dentetsu, chưa được phát hành bên ngoài Nhật Bản.

Phần còn lại của top 10 gồm có Human: Fall Flat, Super Mario 3D World + Bowser's Fury, Mario Kart 8 Deluxe, Minecraft và Super Smash Bros. Thật ngạc nhiên khi Animal Crossing: New Horizons đứng thứ 13 trong danh sách, cho thấy rằng sự quan tâm đến trò chơi có thể bắt đầu giảm dần, sau khi nổi tiếng trong đại dịch và dường như đã sẵn sàng trở thành trò chơi Nintendo Switch bán chạy nhất.

Sẽ rất thú vị khi xem những trò chơi nào đã thống trị doanh số bán hàng toàn cầu của Nintendo, trong báo cáo tài chính tiếp theo của công ty vào quý 1 năm 2022.