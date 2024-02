Nintendo nhờ luật pháp can thiệp để xóa sổ trình giả lập

Theo Engadget, Nintendo đang kiện các nhà phát triển trình giả lập trò chơi của Switch vì hành vi ‘cổ súy vi phạm bản quyền với quy mô lớn’. Trong đơn kiện, công ty tiết lộ trò chơi Zelda mới nhất của họ đã bị sao chép lậu hơn 1 triệu lượt.

Đơn kiện được đệ trình đang chống lại những người tạo ra Yuzu, một trình giả lập Switch phổ biến cho phép người dùng chơi các tựa game được phát triển dành riêng cho máy chơi game cầm tay của Nintendo trên PC và thiết bị Android. Trong đơn kiện được Game File chia sẻ, công ty cho rằng Yuzu vi phạm các điều khoản của đạo luật bản quyền DMCA.

Nintendo đệ đơn kiện nhóm phát triển Yuzu đứng sau trình giả lập Switch

ENGADGET

Nintendo giải thích rằng họ bảo vệ các trò chơi bằng phương pháp mã hóa và các tính năng bảo mật, điều này nhằm ngăn chặn người dùng chơi các bản sao chép lậu. Yuzu có khả năng phá vỡ các biện pháp bảo mật đó và giải mã các trò chơi của Nintendo. Đơn kiện của công ty viết: "Nếu không có khả năng giải mã những lớp mã hóa của Yuzu, các bản sao trái phép của trò chơi Nintendo sẽ không thể chơi trên PC hoặc Android".



Nintendo tiếp tục, theo DMCA, việc "né tránh các biện pháp kỹ thuật do chủ sở hữu bản quyền đặt ra để ngăn chặn truy cập trái phép và sao chép các tác phẩm có bản quyền" là bất hợp pháp. Và việc phân phối "phần mềm được thiết kế chủ yếu để né tránh các biện pháp kỹ thuật" cũng cấu thành tội buôn bán trái phép. Do đó, đơn kiện cho rằng Yuzu đang "cổ súy vi phạm bản quyền với quy mô lớn".

Để minh họa tác động của Yuzu đến hoạt động kinh doanh của mình, Nintendo tiết lộ trong đơn kiện rằng The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom đã được phân phối bất hợp pháp khoảng 1 tuần rưỡi trước khi phát hành chính thức. Nó dường như đã được tải xuống hơn 1 triệu lần từ các trang web vi phạm bản quyền, ghi nhận rằng người dùng có thể chơi tệp trò chơi thông qua Yuzu. Công ty cũng đề cập đến việc những người tạo ra Yuzu đang kiếm tiền từ trình giả lập của họ, khi nhận được khoảng 30.000 USD mỗi tháng từ những người ủng hộ trên Patreon và cho đến nay đã kiếm được khoảng 50.000 USD từ phiên bản trả phí của phần mềm trên Google Play.

Nintendo đang yêu cầu tòa án ngăn chặn những tác nhân đứng sau Yuzu trong việc quảng bá và phân phối phần mềm. Họ cũng đang yêu cầu một khoản tiền bồi thường "công bằng và thiệt hại" không được tiết lộ.