Theo GadgetMatch, trong thời đại smartphone lên ngôi, đồng hồ báo thức dường như đã trở thành một vật dụng lỗi thời. Tuy nhiên, Nintendo vừa 'hồi sinh' cho loại thiết bị này với 'Nintendo Sound Clock: Alarmo', một chiếc đồng hồ báo thức tương tác độc đáo, hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm thức dậy đầy thú vị cho người dùng.

Nintendo Alarmo: Hơn cả một chiếc đồng hồ báo thức

Alarmo không chỉ đơn thuần hiển thị thời gian, mà còn được tích hợp âm thanh và nhạc nền từ các tựa game nổi tiếng của Nintendo như Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3...

Nintendo ra mắt đồng hồ báo thức đậm phong cách game ẢNH: NINTENDO

Người dùng cũng có thể lựa chọn các tình huống báo thức khác nhau, mang đến những giai điệu và hiệu ứng âm thanh đặc trưng của từng trò chơi.



Alarmo được trang bị cảm biến chuyển động, cho phép người dùng tương tác với thiết bị một cách trực quan. Cụ thể, báo thức hoặc tính năng hẹn báo lại có thể được tắt bằng cách ra khỏi giường. Đồng hồ cũng sẽ phản hồi với chuyển động bằng các âm thanh vui nhộn trong game, tạo cảm giác như đang bước vào thế giới trò chơi.

Ngoài chế độ cảm biến chuyển động, Alarmo còn cung cấp chế độ nút bấm truyền thống và hai chế độ báo thức là 'Steady' (tăng dần cường độ âm thanh) và 'Gentle' (duy trì âm lượng ổn định).

Alarmo có giá 99,99 USD (khoảng 2,5 triệu đồng) và sẽ được bán tại các cửa hàng bán lẻ vào đầu năm 2025. Tuy nhiên, thành viên Nintendo Switch Online tại Mỹ và Canada có thể mua ngay từ bây giờ trên trang web của Nintendo hoặc tại Nintendo NY Store ở New York.