Nintendo sắp tung Switch OLED phiên bản Mario Red cực 'ngầu'

Theo VGC, Nintendo vừa qua đã công bố máy chơi game Switch OLED phiên bản Mario Red Edition. Như một động thái xác nhận những tin đồn trước đó, máy chơi game đã được công ty chính thức được tiết lộ trong buổi livestream Nintendo Direct vào ngày 31.8.

Máy chơi game mới sẽ được ra mắt vào ngày 6.10 năm nay, tức 2 tuần trước khi Super Mario Bros. Wonder phát hành. Giá bán lẻ đề xuất của Mario Red Edition là 349,99 USD (tương đương 8,4 triệu đồng).

Nintendo sắp tung Switch OLED phiên bản Mario Red NINTENDO

Nintendo Switch OLED mới sẽ có hai tay cầm Joy-Con và đế Switch với tông màu đỏ của Mario. Mặt sau của đế cắm có một hình ảnh nhỏ về Mario đang nhảy được in chìm, trên đó cũng có một số đồng xu được ẩn giấu.

Buổi phát trực tiếp Nintendo Direct cũng đã cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về Super Mario Bros. Wonder trước khi nó được phát hành độc quyền trên Switch vào ngày 20.10. Được công bố vào tháng 6, đây là trò chơi theo phong cách cuộn bên 2D của Mario đời đầu.

Loạt ảnh về máy Switch OLED Mario Red Edition NINTENDO

Trong cuộc họp báo kết quả tài chính hàng quý mới nhất vào tháng này, Nintendo cho biết doanh số bán hàng trọn đời trên toàn cầu của Switch đã đạt mức 129,53 triệu máy vào giữa năm 2023.

Được thúc đẩy bởi việc phát hành The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo đã xuất xưởng thêm 3,91 triệu máy Switch trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nintendo dự báo họ sẽ bán được khoảng 15 triệu máy Switch trong năm tài chính hiện tại, kết thúc vào ngày 31.3.2024, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.