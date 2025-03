Nintendo Switch 2 có giá đắt nhưng hứa hẹn sẽ bùng nổ khi ra mắt

Theo VGC, giới game thủ đang xôn xao trước những dự đoán về Nintendo Switch 2. Theo các nhà phân tích, hệ máy chơi game thế hệ mới của Nintendo sẽ có giá khởi điểm từ 400 USD (khoảng 10,2 triệu đồng) trở lên, nhưng vẫn được kỳ vọng sẽ lập kỷ lục ra mắt máy chơi game console lớn nhất từ trước đến nay.

Nintendo Switch 2 hứa hẹn màn ra mắt lớn nhất lịch sử console ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YOUTUBE

Nintendo Switch 2 sẽ là 'bom tấn' tiếp theo của ngành game

Theo báo cáo từ Bloomberg trích dẫn từ nhiều chuyên gia, do ảnh hưởng của thuế quan Mỹ và chi phí linh kiện tăng cao, giá Switch 2 sẽ cao hơn ít nhất 100 USD so với phiên bản gốc. Thậm chí, một số dự đoán còn đưa ra con số 499 USD.

Mặc dù có giá bán cao, các nhà phân tích đều tin rằng Switch 2 sẽ 'cháy hàng'. Một số người dự đoán Nintendo sẽ bán được từ 6 - 8 triệu máy trong ngày đầu tiên, vượt xa kỷ lục của các thế hệ console trước đây.

Thành công của Switch 2 không chỉ đến từ phần cứng, mà còn nhờ vào dàn game 'khủng' ngay từ khi ra mắt. Các tựa game đình đám như Mario Kart, 3D Mario, Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4 và thậm chí là Call of Duty được dự đoán sẽ xuất hiện trên Switch 2.

Tuy nhiên, bên cạnh giá máy, giá game cũng là yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của game thủ. Nhiều người dự đoán giá bán trò chơi cho Switch 2 sẽ vào khoảng 70 USD, tương tự như The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Nintendo sẽ tổ chức một buổi Nintendo Direct đặc biệt vào ngày 2.4 sắp tới, nơi dự kiến sẽ công bố ngày ra mắt, giá bán và các tựa game đầu tiên của Switch 2.