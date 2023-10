Nintendo Switch sắp có game độc quyền của PS5 vào tháng 11

Theo ComicBook, năm ngoái, máy chơi game PlayStation đã nhận được một số tựa game độc quyền nổi tiếng như God of War: Ragnarök và Horizon Forbidden West. Và năm nay cũng không ngoại lệ, PlayStation đã tiếp tục trình làng một số tựa game mới được mong đợi như Marvel's Spider-Man 2, Final Fantasy 16 và Gran Turismo 7. Trước làn sóng phát hành game, những người chơi sử dụng Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite và Nintendo Switch OLED sẽ sớm có được trải nghiệm trò chơi độc quyền của máy PlayStation vào tháng tới.

Salt and Sacrifice sắp có mặt trên Nintendo Switch SONY

Theo đó, người dùng Switch sắp đón nhận một tựa game PlayStation độc quyền là Salt and Sacrifice. Khi được phát hành vào tháng 5.2022, trò chơi chỉ khả dụng trên PlayStation 4, PlayStation 5 và Epic Games Store. Và điều này sẽ thay đổi vào ngày 7.11 sắp tới, khi nó chuẩn bị cập bến Nintendo Switch, bên cạnh việc bổ sung cho nền tảng Steam.



Được sản xuất và phát hành bởi Devoured Studios và Ska Studios, Salt and Sacrifice là phần tiếp theo của trò chơi Salt and Sanctuary từng đoạt giải thưởng năm 2016. Tuy nhiên, trò chơi mới dường như không được yêu thích như người tiền nhiệm. Nó cũng nhận được ít điểm đánh giá hơn khi đạt 72 điểm trên trang Metacritic, thấp hơn 12 điểm so với phần trò chơi trước đây từng thu thập được.

Khi có mặt trên Nintendo Switch vào tháng sau, trò chơi sẽ được bán với mức giá 19,99 USD (tương đương 492.000 đồng). Ở thời điểm hiện tại, trò chơi vẫn chưa khả dụng để người chơi đặt mua trước trên cửa hàng Nintendo eShop, trang web này cũng chưa liệt kê ngày phát hành chính thức ngoài mức dung lượng yêu cầu của trò chơi là 1,7 GB.