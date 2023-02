Nintendo Switch trở thành máy chơi game bán chạy thứ ba trong lịch sử

Theo Gadget Match, mặc dù hiện nay thị trường máy chơi game đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều tân binh mạnh mẽ, nhưng Nintendo Switch vẫn là một cái tên được chú ý bậc nhất trong ngành.

Máy chơi game cầm tay này đã liên tục phá kỷ lục về doanh số kể từ khi ra mắt. Cho đến mới đây, thiết bị đã vượt qua cột mốc quan trọng nhất của chính nó, khi là máy chơi game bán chạy thứ ba trong lịch sử.

Switch đã vượt mặt Game Boy và PlayStation 4 về doanh số bán ra GADGET MATCH

Được phát hành vào năm 2017, Switch là máy chơi game console dành cho những game thủ mong muốn tìm kiếm một thiết bị có thể giải trí ở nhà lẫn khi đang di chuyển. Trong vài năm đầu tiên, Switch đã thành công vang dội cùng các tựa game kinh điển như Breath of the Wild và Super Mario Odyssey.

Tuy nhiên, bước đột phá lớn của máy chơi game thực sự đến trong đợt giãn cách xã hội vì Covid-19 năm 2020. Đây cũng là thời điểm Animal Crossing: New Horizons được phát hành, sự kết hợp giữa việc người chơi không thể ra ngoài, trò chơi mới và máy chơi game Switch đã tạo ra hiệu ứng lớn trên toàn thế giới khi người người đều muốn sở hữu thiết bị để trải nghiệm cuộc sống trong trò chơi.

Nhưng cũng kể từ đó, cơn sốt Switch trên thế giới đã bắt đầu dịu dần, mặc dù Nintendo đã tung ra phiên bản OLED cải tiến nhưng vẫn không mang đến điều bất ngờ. Đồng thời, Switch cũng phải đối đầu với những máy chơi game mạnh mẽ hơn trên thị trường, chẳng hạn như PlayStation 5.

Switch đã bán được 122 triệu chiếc trên toàn thế giới

Bất chấp những khó khăn, tác động của Switch đối với thế giới trò chơi vẫn rất rõ ràng. Vừa qua, Nintendo đã thông báo rằng máy chơi game đã bán được hơn 122 triệu chiếc trên toàn thế giới. Với con số như vậy, Switch vươn lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng máy chơi game bán chạy nhất mọi thời đại. Vượt qua cả Game Boy (118 triệu chiếc) và PlayStation 4 (117 triệu chiếc).

Mục tiêu tiếp theo của Switch trên con đường chinh phục các cột mốc là Nintendo DS (154 triệu chiếc) và PlayStation 2 (155 triệu chiếc). Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh của máy chơi game hiện đang không mấy khả quan vì tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên toàn thế giới, nên sẽ cần một thời gian dài nữa để có thể chứng kiến việc Switch đạt được thứ hạng mới.

Nintendo đang chuẩn bị phát hành một số tựa game đáng mong đợi như Tears of the Kingdom, phần tiếp theo của Breath of the Wild. Động thái này được cho là sẽ giúp thúc đẩy thêm một phần doanh số của Switch.