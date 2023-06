Nintendo Switch vừa chấm dứt chuỗi kỷ lục bán chạy của PlayStation 5

Theo VGC, Nintendo Switch vừa qua đã trở thành máy chơi game bán chạy nhất ở Anh trong tháng 5. Vị trí dẫn đầu này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự ra mắt của tựa game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Theo dữ liệu của GfK được công bố trên GamesIndustry.biz, doanh số bán hàng của Switch thực tế đã giảm 5% so với tháng 4, nhưng khi máy chơi game Switch OLED phiên bản đặc biệt lấy chủ đề Zelda được phát hành, doanh số đã tăng 28% so với tháng 5.2022.

Switch OLED phiên bản Zelda chiếm gần 35% tổng doanh số bán hàng của Switch trong tháng 5, giúp máy chơi game của Nintendo kết thúc ngôi vị dẫn đầu suốt 4 tháng qua của PlayStation 5.

Switch OLED phiên bản Zelda đã thúc đẩy mạnh mẽ doanh số cho Nintendo Nintendo

Doanh số bán hàng của PlayStation 5 đã giảm 23% so với tháng 4, đây là lần đầu tiên trong năm nay doanh số bán máy chơi game của Sony giảm xuống thấp hơn so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, doanh số của Xbox Series X/S đã giảm 10% so với tháng 4 và cũng giảm đi so với năm trước.

Doanh số máy chơi game console từ đầu năm đến nay tăng 16,6%, trong đó doanh số PS5 tăng 81%, doanh số Switch giảm 8% và doanh số Xbox Series X/S giảm 19%.

Về lĩnh vực phần mềm, Zelda: Tears of the Kingdom là trò chơi bán chạy nhất của tháng 5 và chỉ dựa trên doanh số bán hàng thực tế (Nintendo hiện là công ty trò chơi lớn duy nhất không chia sẻ dữ liệu bán hàng kỹ thuật số). Trò chơi mới của Nintendo là trò chơi bán chạy thứ ba mọi thời đại tại Vương quốc Anh, đứng sau Breath of the Wild năm 2017 và Twilight Princess năm 2006.

Hogwarts Legacy đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng phần mềm hàng tháng sau khi phát hành cho PS4 và Xbox One vào tháng 5.