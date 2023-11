Nintendo tiết lộ doanh số trọn đời của Switch

Theo Gaming Bolt, Nintendo mới đây đã chia sẻ về doanh số bán hàng trọn đời của nhiều máy chơi game khác nhau, trong đó có cả Nintendo Switch của hãng.

Cụ thể, tính đến ngày 30.9, công ty đã bán được 132,46 triệu máy Switch. Cột mốc quan trọng gần đây nhất là 129,53 triệu chiếc, do đó tính ra hãng đã bán được khoảng 2,93 triệu chiếc trong quý vừa qua, nâng tổng số lên 6,84 triệu trong nửa đầu năm tài chính 24 và giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Nintendo đã bán được132,46 máy Switch NINTENDO

Doanh số bán phần mềm hiện đã vượt qua 1,133 tỷ đơn vị. Nintendo cho biết doanh số bán phần mềm năm nay được thúc đẩy bởi các bản phát hành lớn như Zelda: Tears of the Kingdom, cũng như The Super Mario Bros. Movie đã tác động tích cực đến doanh số bán trò chơi Mario, với 5 triệu bản bán ra trong năm nay.

Nhìn chung, máy chơi game của Nintendo tiếp tục hoạt động tốt, ngay cả khi có tin đồn về người kế nhiệm của nó sắp được ra mắt. Theo đó, các đồn đoán trong ngành cho rằng máy chơi game tiếp theo sẽ nhắm thời điểm phát hành vào ngày 24.9.2024 và nếu như có sự chậm trễ, phương án dự phòng là ngày 3.11.2024.

Theo báo cáo, đời máy kế nhiệm của Switch sẽ có hai mẫu gồm phiên bản tiêu chuẩn với giá 449 USD và một mẫu chỉ hỗ trợ nội dung kỹ thuật số có giá 399 USD. Cả hai dường như sẽ hỗ trợ các tính năng như đồ họa cao cấp như Nvidia DLSS 3.5 và Ray Reconstruction.

Tuy nhiên, Nintendo vẫn im hơi lặng tiếng và chưa chính thức công bố máy chơi kế nhiệm cho Switch, hoặc đứng ra giải quyết những tin đồn về việc họ đã mang thiết bị này đến hậu trường của sự kiện Gamescom 2023.