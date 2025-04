Nintendo tiết lộ dung lượng game Switch 2 thấp bất ngờ

Theo GameRant, chi tiết mới về hệ máy Nintendo Switch 2 vừa ra mắt có một điểm đáng chú ý là dung lượng cài đặt của các tựa game đầu tiên được phát triển cho hệ máy này thấp hơn nhiều so với tiêu chuẩn hiện tại.

Mario Kart World chiếm 23,4 GB, trở thành tựa game có dung lượng lớn nhất trong loạt phát hành đầu của Switch 2 ẢNH: NINTENDO

Theo thông tin từ My Nintendo Nhật Bản, Mario Kart World - trò chơi được xem là chủ lực khi Switch 2 ra mắt - có dung lượng 23,4 GB. Trong khi đó, các trò chơi khác như Donkey Kong Bananza, Kirby and the Forgotten Land hay bộ sưu tập GameCube Classics chỉ dao động từ 3,5 GB đến 10 GB. Cụ thể, Donkey Kong Bananza cần 10 GB dung lượng bộ nhớ, Kirby and the Forgotten Land chiếm 5,7 GB và GameCube Classics Collection gồm ba trò chơi chỉ chiếm 3,5 GB. Bộ sưu tập này sẽ được cập nhật thêm trong tương lai, đồng nghĩa với việc dung lượng sẽ tăng dần theo thời gian.

Với việc ổ cứng của Switch 2 có dung lượng lớn hơn phiên bản trước, mức dung lượng của các tựa game nói trên chiếm tỷ lệ khá nhỏ. Ví dụ, dung lượng 23,4 GB của Mario Kart World chỉ tương đương khoảng 10% tổng bộ nhớ trong của thiết bị, cho phép người chơi cài đặt nhiều game mà không cần lo lắng phải xóa bớt dữ liệu thường xuyên.

Mặc dù hiện tại chưa có thông tin chính thức về dung lượng của các phiên bản nâng cấp như Metroid Prime 4: Beyond hay hai tựa game thuộc dòng The Legend of Zelda là Breath of the Wild và Tears of the Kingdom trên Switch 2, giới chuyên môn nhận định Nintendo đang cố gắng tối ưu dung lượng game để phù hợp với trải nghiệm người dùng.

Ngày nay, khi các tựa game lớn liên tục mở rộng và yêu cầu cập nhật dung lượng lớn, chiến lược tối giản hóa dữ liệu của Nintendo được xem là hướng đi hợp lý. Công ty này cũng xác nhận việc tích hợp công nghệ DLSS của Nvidia trên Switch 2, cho phép sử dụng các kỹ thuật tăng cường hình ảnh bằng cách tái dựng từ tài nguyên độ phân giải thấp, qua đó giảm tải cho bộ nhớ mà vẫn giữ chất lượng hiển thị ở mức cao.