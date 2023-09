Nirvana phát hành lại 'In Utero' nhân kỷ niệm 30 năm ra mắt album

Ngày 5.9, hai hãng thu âm Geffen và UMe đã công bố album thứ 3 In Utero và cũng là album cuối cùng mang tính biểu tượng của ban nhạc grunge-rock Nirvana, sẽ được phát hành lại vào cuối tháng này nhân dịp kỷ niệm 30 năm trình làng với một số ca khúc mới và hình ảnh chưa công bố.

Dave Grohl, Kurt Cobain và Krist Novoselic (từ trái sang) của nhóm Nirvana PEOPLE

Phát hành lần đầu vào năm 1993 dưới dạng album gồm 12 ca khúc, In Utero đánh dấu dự án đầu tiên của Nirvana đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Giờ đây, album sẽ được phát hành lại dưới nhiều định dạng: bộ 8 LP, 5 CD, 2 CD… và phiên bản kỹ thuật số.

Mỗi phiên bản cao cấp có tổng cộng 72 bài hát, bao gồm 53 bài hát chưa phát hành trong 2 buổi hòa nhạc trực tiếp In Utero - Live in Los Angeles năm 1993 và Live in Seattle năm 1994, buổi biểu diễn cuối tại quê hương của ban nhạc là Aberdeen, Washington và 6 ca khúc khác được thể hiện tại Rome (Ý), Springfield, Massachusetts và New York (Mỹ).

Các phiên bản vật lý được bán giới hạn 3.000 bản trên toàn thế giới qua uDiscovermusic.com và SoundofVinyl.com.

In Utero đánh dấu album thứ 3 của ban nhạc lừng danh Nirvana (bao gồm các thành viên: Kurt Cobain, Krist Novoselic và Dave Grohl). Không may đây là album cuối cùng của nhóm vì Kurt Cobain qua đời, ở tuổi 27 (do tự tử tại nhà riêng ở Seattle vào ngày 5.4.1994 sau trận chiến cai nghiện ma túy và trầm cảm kéo dài).

Nirvana nổi tiếng vào thập niên 1990 PEOPLE

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2013 với tờ Rolling Stone, Dave Grohl đã chia sẻ về việc tạo ra album và lý do vì sao anh cảm thấy khó khăn khi nghe các bài hát trong đó. "Album nên được nghe như ngày nó ra mắt. Đó là vấn đề của tôi với bản thu âm. Tôi đã từng thích nghe nó. Và vì lý do đó, tôi không còn nghe nữa", Dave nói.

Năm 1994, Dave Grohl (54 tuổi) quyết định thành lập nhóm Foo Fighters sau khi Nirvana tan rã. Anh cho biết: "Đối với tôi, nếu bạn nghe album và nghĩ đến nguyên do vì sao Kurt qua đời, bạn có thể hiểu được ý định của việc phát hành lại album. Hai con tôi biết chúng tôi sống cùng nhau với Nirvana. Chúng biết Kurt đã chết nhưng tôi không nói với chúng rằng anh ấy tự sát vì khi đó chúng mới 4 và 7 tuổi. Vì vậy, khi nghe lại In Utero, hai con tôi sẽ có cái nhìn mới mẻ. Đó cũng là mục đích của việc phát hành lại album".

Cựu thành viên nhóm Nirvana – Dave Grohl nói thêm: "Một ngày nào đó giới trẻ sẽ biết được điều gì đã xảy ra với Nirvana. Và họ sẽ thay đổi điều đó".