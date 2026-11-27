Vào lúc 16 giờ ngày 25.11, NMLD Dung Quất (do BSR quản lý, vận hành) cán mốc 60 triệu giờ công an toàn, đúng dịp hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí (27.11.1961 – 27.11.2026)





Hơn 12 năm duy trì kỷ luật an toàn

Vào lúc 16 giờ ngày 25.11, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (NMLD Dung Quất) chính thức cán mốc 60 triệu giờ công an toàn, không xảy ra tai nạn lao động mất ngày công. Thành quả này được tính từ ngày 2.6.2014, là kết quả của quá trình kiên trì xây dựng văn hóa an toàn tại Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR).

Trước đó, NMLD Dung Quất lần lượt đạt 10 triệu giờ công an toàn vào tháng 2.2017; 20 triệu giờ vào tháng 2.2019; 30 triệu giờ vào tháng 3.2021; 40 triệu giờ vào tháng 7.2023 và 50 triệu giờ vào tháng 2.2025.

Trước khi đạt mốc 60 triệu giờ, NMLD Dung Quất đã ghi dấu 10 triệu giờ (2.2017), 20 triệu giờ (2.2019), 30 triệu giờ (3.2021), 40 triệu giờ (7.2023) và 50 triệu giờ (2.2025)

Mỗi cột mốc là kết quả của việc duy trì kỷ luật vận hành, nhận diện nguy cơ và tuân thủ nghiêm quy trình an toàn của cán bộ, công nhân viên, người lao động, nhà thầu và đối tác. Đặc biệt, dấu mốc 60 triệu giờ công an toàn càng có ý nghĩa khi được ghi nhận đúng dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27.11.1961 - 27.11.2026).

Để đạt kết quả này, BSR triển khai đồng bộ các giải pháp quản trị, kiểm tra, giám sát hiện trường; thường xuyên đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho người lao động. Các nhà thầu, đối tác cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ trong kiểm soát rủi ro, xem việc tuân thủ quy định an toàn là trách nhiệm thường xuyên.

Trong năm 2026, BSR tiếp tục đặt mục tiêu không có tai nạn lao động mất ngày công, không có sự cố cháy nổ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Tổng công ty tổ chức 10 buổi tuyên truyền an toàn định kỳ hằng tháng (HSE Mass TBT) dành cho nhà thầu, 2 đợt HSE Meeting cho người lao động; đồng thời duy trì các chương trình SAO, SAC và kiểm tra an toàn, sức khỏe, môi trường (ATSKMT) cấp lãnh đạo.

BSR đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý an toàn tích hợp, gồm hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001, hệ thống quản lý môi trường ISO 14001 và hệ thống quản lý an toàn công nghệ

Đáng chú ý, Ban An toàn Chất lượng đã chấm điểm, phân tích và xử lý 28.647 SAO an toàn, 4.220 SAO không an toàn; phát hành 5.812 SAC Xanh, 235 SAC Vàng và 36 SAC Đỏ theo quy định. Qua đó, những hành vi tích cực được kịp thời biểu dương, trong khi các trường hợp vi phạm hoặc chưa thực hiện tốt quy định được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Chủ động phòng ngừa, nâng cao năng lực ứng phó sự cố

Với đặc thù hoạt động liên tục, sử dụng khối lượng lớn dầu thô, khí và các sản phẩm dễ cháy nổ, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) luôn được BSR xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Hiện NMLD Dung Quất có khoảng 4.000 thiết bị PCCC, gồm hệ thống báo cháy tự động, đầu dò khí cháy, khí độc, đầu dò lửa và các hệ thống chữa cháy cố định bằng nước, bọt foam, khí chữa cháy cùng phương tiện chuyên dụng. Toàn bộ thiết bị được kiểm tra, kiểm định, hiệu chuẩn và bảo dưỡng định kỳ, bảo đảm sẵn sàng hoạt động khi có sự cố.

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất luôn an toàn 60 triệu giờ qua

BSR cũng xây dựng lực lượng PCCC&CNCH chuyên ngành gồm 46 đội viên, tổ chức trực 24/24 giờ theo chế độ 2 ca/4 kíp. Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy kiêm nhiệm được kiện toàn từ nhân sự vận hành tại các khu vực sản xuất, góp phần thực hiện phương châm "4 tại chỗ", chủ động phát hiện và xử lý sự cố ngay từ ban đầu.

Công tác đào tạo, huấn luyện được triển khai thường xuyên, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Người lao động được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy, xử lý tình huống khẩn cấp, thoát nạn và phối hợp ứng cứu. Các phương án diễn tập được tổ chức tại phân xưởng công nghệ, khu bể chứa, cảng xuất sản phẩm, có sự phối hợp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan.

Riêng trong năm 2026, BSR tổ chức hơn 120 lượt diễn tập ứng phó sự cố cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Các tình huống được xây dựng sát với đặc thù vận hành của Nhà máy, qua đó nâng cao năng lực xử lý tại chỗ, chỉ huy và phối hợp giữa các lực lượng. Tổng công ty còn phối hợp PTSC Quảng Ngãi thực tập tình huống cấp 2 về chữa cháy và ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng xuất sản phẩm.

An toàn tại NMLD Dung Quất có sự đóng góp bền bỉ của không chỉ cán bộ, công nhân viên BSR và các nhà thầu và đối tác

Song song đó, BSR hoàn thành bảo dưỡng hơn 3.000 thiết bị PCCC, cập nhật 15 tài liệu quy trình, hướng dẫn và chương trình kiểm tra, chăm sóc, bảo dưỡng thiết bị. Tổng công ty cũng tăng cường phối hợp với lực lượng chức năng và các đơn vị trong Khu kinh tế Dung Quất nhằm nâng cao khả năng huy động nhân lực, phương tiện khi xảy ra tình huống vượt quá năng lực ứng phó tại chỗ.

Chia sẻ trong thư chúc mừng người lao động, Tổng giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh, 60 triệu giờ công an toàn không đơn thuần là một con số mà là kết quả của hàng triệu hành động đúng, lựa chọn an toàn và tinh thần trách nhiệm trong từng công việc.

Theo ông Thắng, thành quả này khẳng định hiệu quả của hệ thống quản trị, sự trưởng thành trong văn hóa an toàn BSR và cam kết đặt con người, tài sản, môi trường lên hàng đầu.



