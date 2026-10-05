NMLD Dung Quất đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn

Nhằm củng cố văn hóa an toàn và nâng cao ý thức tuân thủ trong toàn bộ lực lượng lao động, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vừa tổ chức chương trình HSE Mass Toolbox Talk (TBT) tháng 9.2026 với chủ đề "Làm đúng ngay từ đầu".

Nguyễn Quang Hưng, Trưởng Ban An toàn chất lượng BSR trao đổi tại chương trình

Chương trình có sự tham dự của ông Hagyong Sung, cố vấn cao cấp (Senior Management Advisor), cùng hơn 200 người lao động đến từ các đơn vị nhà thầu: PMS, PTSC, PVChem. Các đơn vị đối tác tham gia, thể hiện tinh thần đồng hành, phối hợp trong xây dựng môi trường làm việc an toàn, kỷ luật và chuyên nghiệp.

Hơn 59 triệu giờ công an toàn

Tại chương trình, ông Lê Hải Tuấn, Phó giám đốc NMLD Dung Quất, cho biết theo dữ liệu thống kê từ STATE 100 năm 2026, BSR tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp nhà nước có đóng góp ngân sách lớn của Việt Nam. Kết quả này đến từ nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Tổng công ty, cùng sự đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà thầu và người lao động đang làm việc tại BSR.

BSR khen thưởng các cá nhân nhà thầu trong công tác ATLĐ và xây dựng văn hóa an toàn tại NMLD Dung Quất

Đáng chú ý, đến nay NMLD Dung Quất đã đạt hơn 59 triệu giờ công an toàn. Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình duy trì kỷ luật vận hành và kiểm soát rủi ro tại một trong những cơ sở công nghiệp trọng điểm của khu vực.

Theo lãnh đạo NMLD Dung Quất, thành quả này đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì nghiêm các quy định về an toàn, không chủ quan trước những kết quả đã đạt được, bảo đảm nhà máy vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả.

Trong thời gian tới, BSR sẽ tiếp tục siết chặt công tác an toàn, nhất là khi nhà máy bước vào mùa mưa bão. Các đơn vị phải chủ động triển khai nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh những tháng cuối năm 2026, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác Bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất dự kiến thực hiện trong năm 2027.

Các nhà thầu tham gia đóng góp các ý kiến xây dựng văn hóa an toàn tại NMLD Dung Quất

Đây là giai đoạn đòi hỏi công tác quản trị an toàn phải được đặt lên hàng đầu, bởi hoạt động bảo dưỡng tổng thể thường huy động số lượng lớn nhân lực, nhà thầu và nhiều loại hình công việc có nguy cơ cao.

"Làm đúng ngay từ đầu" để ngăn rủi ro

Ông Nguyễn Quang Hưng, Trưởng ban An toàn chất lượng BSR, cho biết HSE Mass Toolbox Talk được tổ chức định kỳ nhằm củng cố văn hóa an toàn, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ của người lao động trong quá trình thực hiện công việc.

Với thông điệp "làm đúng ngay từ đầu", chương trình nhấn mạnh việc tuân thủ quy trình ngay từ những bước đầu tiên của mỗi công việc. Đây cũng là cách tiếp cận nhằm nhận diện, kiểm soát và phòng ngừa rủi ro từ sớm, hạn chế nguy cơ xảy ra sự cố tại hiện trường.

Cùng thể hiện quyết tâm giữ vững an toàn trong quá trình làm việc tại NMLD Dung Quất

Trong tháng 9, công tác thực thi văn hóa an toàn tại BSR và các đơn vị nhà thầu tiếp tục được triển khai đồng bộ. Toàn nhà máy đã tổ chức 1.960 lượt Toolbox Talk hằng ngày để phổ biến các nội dung an toàn; thực hiện 156 lượt phỏng vấn đánh giá kiến thức an toàn lao động; tiến hành 3.270 lượt giám sát và cấp giấy phép làm việc cho các nhà thầu.

Cùng với đó, BSR ghi nhận 298 thẻ SAC Xanh Plus, qua đó biểu dương những hành vi, sáng kiến và thực hành an toàn tiêu biểu tại hiện trường.

Các nội dung trọng yếu tiếp tục được phổ biến gồm làm việc trong không gian hạn chế, làm việc trên cao, hàn cắt, nâng hạ, bắn cát, sơn, giàn giáo, bảo ôn... Đây đều là những công việc tiềm ẩn nguy cơ cao, đòi hỏi người lao động nhận diện đầy đủ mối nguy, tuân thủ quy trình và thực hiện đúng các biện pháp kiểm soát rủi ro.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh 9 nguyên tắc an toàn sinh mạng tại NMLD Dung Quất. Trong đó, người lao động phải xin phê duyệt trước khi vô hiệu hóa hoặc bỏ qua biện pháp bảo vệ an toàn; xin cấp phép và kiểm soát rủi ro trước khi vào không gian hạn chế; tuân thủ quy tắc lái xe an toàn và kiểm soát rủi ro trên đường.

NMLD Dung Quất

Các yêu cầu khác gồm kiểm chứng cô lập và hết năng lượng trước khi làm việc; kiểm soát chất dễ cháy và nguồn đánh lửa; giữ bản thân và người khác ngoài vùng nguy hiểm; lập kế hoạch nâng hạ và kiểm soát khu vực thực hiện; sử dụng giấy phép phù hợp khi công việc yêu cầu và bảo vệ bản thân khỏi nguy cơ ngã khi làm việc trên cao.

Thông qua HSE Mass Toolbox Talk, BSR tiếp tục khẳng định an toàn là yêu cầu bắt buộc, phải tuân thủ và là một bộ phận của văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa ấy là ý thức, trách nhiệm và hành động đúng của từng cá nhân ngay từ đầu.

Việc duy trì kỷ luật an toàn trong từng công việc được xem là nền tảng để BSR bảo đảm NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định, hiệu quả, nhằm thực hiện các mục tiêu sản xuất, kinh doanh và phát triển bền vững.