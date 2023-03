Nợ cũ vẫn chưa thể đòi của á quân U.19 Viettel trước ĐKVĐ Hà Nội

Tâm điểm vòng loại U.19 quốc gia năm 2023 lượt trận thứ 3 chiều ngày 31.3 chính là cuộc đọ sức hấp dẫn giữa đương kim vô địch Hà Nội gặp á quân Viettel. Gần 1 năm trước, cụ thể là ngày 6.4.2022 tại sân PVF, Viettel dù chơi tốt hơn trong đầu trận dẫn 1-0 do Nguyễn Văn Tú ghi nhưng đã để thua ngược Hà Nội 1-2 ở những phút cuối do Nguyễn Long Nhật và đặc biệt là cú sút xa hơn 50 m của Nguyễn Văn Trường khiến HLV Nguyễn Thanh Hải và các học trò phải ngậm ngùi nhìn đối thủ nâng cúp. Món nợ này sau 1 năm gặp lại tưởng như Viettel có thể đòi được nhất là khi họ đá sân nhà ở vòng loại bảng A và đang tạm vượt hơn đối thủ trên bảng xếp hạng.



Gay cấn trận Hà Nội hòa Viettel 1-1 Tuấn Dũng

Thế nhưng một lần nữa đội bóng của ông Hải lại chỉ giành được 1 trận hòa. Lê Trí Phong mở tỷ số trước cho Hà Nội ở phút 15 và 1 phút sau Nguyễn Hữu Tuấn gỡ hòa cho Viettel. Trận này những cái tên từng có mặt 1 năm trước trong đội hình 2 đội đều lần lượt xuất trận và rất nỗ lực để tìm 3 điểm về cho đội nhà như phía Viettel có đội trưởng Nguyễn Thành An, tiền đạo Nguyễn Đăng Dương, tiền vệ Đỗ Văn Chí, Phạm Văn Phong hay hậu vệ Đoàn Thế Phong, còn Hà Nội cũng không kém cạnh với Nguyễn Hà Anh Tuấn hay Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Trung Thành hay Nguyễn Long Nhật dưới bàn tay của HLV Dương Hồng Sơn. Vậy mà hơn 70 phút còn lại vẫn không thể có bàn thắng nào được ghi thêm.

Đỗ Văn Chí (16, Viettel) đi bóng vượt qua Lê Văn Quang Duyệt của Hà Nội Tuấn Dũng

Trận hòa này khiến đội á quân Viettel chưa thể đòi nợ đương kim vô địch Hà Nội. Với riêng HLV Nguyễn Thanh Hải trong 3 cuộc chạm trán với các HLV Hà Nội vẫn chưa biết thắng. Năm 2022, tướng Hải đã thua HLV Lê Đức Tuấn, lần này hòa Dương Hồng Sơn, còn bán kết U.21 ở Nghệ An cuối năm rồi, ông Hải dẫn dắt U.21 Viettel cũng thua U.21 Hà Nội do HV Phạm Minh Đức dẫn dắt 1-3.

Ở bảng A tạm thời Viettel 7 điểm xếp trên Hà Nội 5 điểm nhưng ưu thế này cũng còn mong manh, trong khi Thanh Hóa bất ngờ vượt lên đầu bảng với 9 điểm sau khi thắng tiếp Quảng Ngãi 1-0, còn Công an Hà Nội đang cố bám sát sau sự cố bị 2 thẻ đỏ trận thua Thanh Hóa và trợ lý HLV Nguyễn Trường Sinh bị kỷ luật đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận. Đội bóng thủ đô đã thắng Hải Phòng 1-0 để có 4 điểm.

Đội trưởng Thành An (22) trước sự bao vây của 4 cầu thủ U.19 Hà Nội Tuấn Dũng

Bất ngờ cũng đã xảy ra ở bảng B khi ứng viên nặng ký SLNA dù dẫn trước Huế do chân sút Cái Văn Quỳ ghi đã để thua ngược 1-2 do Võ Văn Tuấn Kiệt và Dương Anh Vũ thực hiện. Thất bại này của thầy trò HLV Nguyễn Văn Vinh càng khiến cho cục diện bảng B trở nên khó lường khi Nam Định vươn lên dẫn đầu sau khi hạ Đà Nẵng 1-0. Như vậy cả Nam Định, SLNA, Huế và chủ nhà PVF đều cùng có hy vọng cạnh tranh 2 suất dự VCK càng khiến những trận còn lại sẽ vô cùng gay go.

Pha tấn công của HAGL trước Khánh Hòa Minh Trần

Cầu thủ Khánh Hòa gục ngã sau khi HAGL ghi bàn quyết định ở phút 90+3 Minh Trần

Tình hình ở bảng C xem như giúp chủ nhà HAGL nắm chắc cơ hội có mặt ở VCK sau khi đội của HLV Chu Ngọc Cảnh đã thắng thầy trò Đặng Đạo đến từ phố biển 2-0. 2 bàn thắng do Lê Đức Ánh ghi phút 59 và Cao Văn Lai thực hiện ở phút 90+3 nhấn chìm mọi nỗ lực tìm 1 điểm của Khánh Hòa. Thua trận này, Khánh Hòa tạm mất ngôi thứ nhì bảng về tay Lâm Đồng. Các trận còn lại Bình Định thắng Phú Yên 2-1 và Lâm Đồng hạ Kon Tum 2-0.

Niềm vui của Cao Văn Lai sau khi ấn định tỷ số cho đội bóng phố núi Minh Trần

2 đội dẫn đầu ở bảng D là Bình Dương và Bình Phước đã hòa nhau 2-2 trong một trận gay cấn để tiếp tục chia nhau ngôi đầu. Hoài Phong và Đăng Dương đã lập công cho Bình Dương còn Minh Hiếu và Quốc Khánh ghi cho Bình Phước. Một đối thủ đang bám sát là Tây Ninh hòa Bình Thuận 2-2 đều do Trương Đan Huy lập cú đúp sau 2 lần bị dẫn trước. còn TP.HCM đã tìm được chiến thắng đầu tiên rất đậm trước Đồng Nai 3-0.

An Giang dẫn đầu bảng E nhiều hy vọng dự VCK Dương Thu

Long An và Đồng Tháp chia điểm bằng trận hòa 1-1 ở bảng E để cùng nhau tranh chấp ngôi thứ nhì bảng E. Nguyễn Như Ý mở tỷ số cho An Giang và phải đến phút 90+3 thầy trò HLV Trang Văn Thành mới hú vía sau khi Tiến Đạt gỡ hòa 1-1 giật lại 1 điểm về cho đội Đồng Tháp. Kết quả này giúp Đồng Tháp vẫn giữ được khoảng cách 2 điểm nhưng chưa có gì đảm bảo không bị Long An qua mặt. Trận còn lại An Giang thắng Cần Thơ 3-0 do Lâm Chí Khanh, Lê Ngọc Quân và Nguyễn Thái Tiến ghi.

U.19 Long An đã vuột trận thắng ở phút chót trước Đồng Tháp Dương Thu

Xếp hạng bảng A VFF

Xếp hạng bảng B VFF

Xếp hạng bảng C VFF

Xếp hạng bảng D VFF

Xếp hạng bảng E VFF