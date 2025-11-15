Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nổ đồn cảnh sát Ấn Độ ở Kashmir, ít nhất 7 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
15/11/2025 10:39 GMT+7

Những vật liệu nổ bị thu giữ tại đồn cảnh sát ở vùng Jammu and Kashmir, khu vực do Ấn Độ quản lý, bất ngờ phát nổ khiến nhiều người chết.

Theo Đài NDTV ngày 15.11, hầu hết nạn nhân là cảnh sát và đội pháp y đang kiểm tra các thiết bị nổ. Sự cố khiến ít nhất 7 người chết và 27 người khác bị thương. Hai quan chức chính quyền thành phố Srinagar cũng nằm trong những người thiệt mạng.

Vụ nổ xảy ra vào tối 14.11 theo giờ địa phương khiến ngọn lửa bao trùm đồn cảnh sát Nowgam và một số phương tiện gần đó cũng bị hư hại.

Nổ đồn cảnh sát Ấn Độ ở Kashmir, ít nhất 7 người chết - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là vụ nổ đồn cảnh sát ở Kashmir tối 14.11

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TIMES OF INDIA

Một quan chức cho biết cảnh sát trước đó thu giữ gần 3 tấn vật liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế (IED) và đang cất giữ chúng tại đồn. Vụ nổ dường như xảy ra trong quá trình lấy mẫu chất nổ để giám định.

Vụ nổ đồn cảnh sát xảy ra 4 ngày sau vụ nổ xe chết người ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ. Vụ việc ngày 11.11 khiến 13 người chết và giới chức Ấn Độ gọi đó là vụ khủng bố. Cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ một số nghi phạm tại vùng Kashmir để điều tra vụ nổ xe ở New Delhi.

Những vật liệu nổ mà cảnh sát thu được đến từ hoạt động triệt phá đường dây khủng bố gần đây, truyền thông Ấn Độ cho hay. Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã theo dõi hoạt động của nhóm vũ trang Jaish-e-Mohammed. Quá trình điều tra phát hiện các vật liệu nổ, cũng như đã bắt giữ một số bác sĩ có tư tưởng cực đoan, đang làm việc tại những bệnh viện ở Ấn Độ, hồi tháng 10.

Cảnh sát Ấn độ chưa đưa ra mối liên hệ trực tiếp nào giữa nhóm Jaish-e-Mohammed và các vụ tấn công vừa qua, song cho rằng nhóm này đang vận hành mạng lưới gồm các sinh viên và chuyên gia mang tư tưởng cực đoan, nhận chỉ đạo từ những cá nhân hoạt động tại Pakistan và nước ngoài để âm mưu tấn công Ấn Độ.

Kashmir: Nguồn cơn căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Kashmir: Nguồn cơn căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Ngay sau khi Ấn Độ tấn công vào Pakistan sáng sớm nay 7.5, Reuters đăng bài tóm tắt đặc điểm vùng Kashmir và lý do tại sao vùng này tiếp tục là nguồn căng thẳng giữa hai nước.

Ấn Độ giáng cấp quan hệ với Pakistan sau vụ tấn công Kashmir

