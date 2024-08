Nợ hơn 10.000 GPLX của người học, Sở GTVT Long An đề nghị mua phụ kiện in bổ sung

Ngày 16.8, ông Đặng Hoàng Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Long An, cho biết sở đã gửi báo cáo liên quan việc chậm cấp hơn 10.000 GPLX đến Công an tỉnh Long An và Công an tỉnh Tiền Giang; đồng thời xin chủ trương từ UBND tỉnh Long An mua một số phụ kiện từ Bộ Công an làm GPLX để kịp xử lý tình huống trước mắt.

Sở GTVT Long An đang thiếu của người dân hơn 10.000 GPLX B.B

Cụ thể, theo ông Tuấn, tính từ đầu năm đến nay, dù đã nỗ lực rất lớn để có thể cấp GPLX cho người đủ điều kiện nhưng Sở GTVT Long An vẫn còn nợ hơn 10.000 GPLX các hạng A1, B2...

Nguyên nhân là từ năm 2023 trở về trước, cũng như các sở GTVT trong nước, Sở GTVT Long An hợp đồng với Cục Đường bộ Việt Nam để đơn vị này cung ứng phôi bằng và màng dán bảo vệ (2 thiết bị có tính bảo mật). Ngoài ra, các phụ kiện (không mang tính bảo mật) như mực in, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in cũng do Cục Đường bộ Việt Nam cung cấp.

Từ đầu năm nay, thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh, Sở GTVT Long An phải đấu thầu rộng rãi mua sắm các phụ kiện gồm mực in, phim trung gian, thẻ làm sạch máy in (phôi bằng và màng dán bảo vệ vẫn do Cục Đường bộ Việt Nam cấp). Việc tổ chức đấu thầu mất nhiều thời gian.

Đến ngày 4.7, Sở GTVT Long An mới ký được hợp đồng với đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH MTV Máy Tính Kết Nối (Công ty Máy Tính Kết Nối, địa chỉ tại xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang) để mua 64 hộp mực in, 96 hộp phim trung gian, 48 thẻ làm sạch. Lượng phụ kiện này sẽ làm được khoảng 48.000 GPLX. Sở GTVT Long An đã tạm ứng hơn 266 triệu đồng (tương đương 30% giá trị hợp đồng) cho Công ty Máy Tính Kết Nối, nhưng tính đến ngày 14.8, công ty chỉ mới cung ứng được 1 hộp phim trung gian và 1 hộp mực in.

"Theo hợp đồng thì đến hôm nay đã quá thời gian đặt hàng và lưu kho. Chúng tôi đã nhiều lần mời phía Công ty Máy Tính Kết Nối đến giải quyết, nhưng họ không đến và có dấu hiệu cho chúng tôi nhận thấy rằng công ty không có hàng hóa để giao như hợp đồng. Do đó, để đảm bảo nguồn mực in GPLX phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn tỉnh Long An, chúng tôi đã có văn bản đề nghị Công ty Máy tính Kết Nối cung cấp ngay lập tức hàng hóa theo hợp đồng tương ứng với 30% số tiền tạm ứng (gồm 19 cuộn mực in, 28 cuộn phim trung gian, 14 thẻ làm sạch máy in). Thời hạn cuối cùng của họ là ngày 31.8", ông Đặng Hoàng Tuấn nói.

Giám đốc Sở GTVT Long An nhấn mạnh: "Đồng thời, trước ngày 20.8, phía công ty phải có văn bản nêu rõ thời gian, tiến độ giao hàng, số lượng hàng hóa cung cấp trong từng đợt như đã cam kết và theo hợp đồng. Nếu không được phía công ty đáp ứng, buộc lòng Sở GTVT Long An phải tiến hành các vấn đề pháp lý có liên quan, vì sở đã nợ GPLX của người dân quá lâu, chắc chắn người dân rất bức xúc câu chuyện này".

Từ tháng 5 đến nay, Sở GTVT Long An không cung cấp được bất kỳ GPLX nào B.B

Để xử lý tình huống trước mắt, Sở GTVT Long An đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh cho sở mua phụ kiện in bổ sung trong năm 2024 (gồm 39 cuộn mực, 59 phim trung gian, thẻ làm sạch máy in) trực tiếp tại Trung tâm Kỹ thuật tài liệu nghiệp vụ (Viện H09 - Bộ Công an). Tổng số tiền mua bổ sung hơn 556 triệu đồng, từ nguồn vốn ngân sách kết hợp xã hội hóa.

Bên cạnh đó, để đến đầu năm 2025 không xảy ra tình trạng không thể cung cấp GPLX cho người đã đủ điều kiện, Sở GTVT Long An cũng xin chủ trương từ UBND tỉnh Long An tổ chức đấu thầu phụ kiện vào cuối năm nay.

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15.4.2017 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, quy định "Thời gian cấp giấy phép lái xe chậm nhất không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch". Nhưng từ tháng 5 đến nay, Sở GTVT Long An không cung cấp được bất kỳ GPLX nào do thiếu nguyên liệu sản xuất.