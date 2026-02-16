Nổ lớn cửa hàng pháo hoa Trung Quốc khiến 8 người chết

Hãng AP ngày 16.2 dẫn thông báo từ chính quyền huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở địa phương vào khoảng 14 giờ 30 ngày 15.2 (ngày 28 tháng chạp âm lịch).

Nguyên nhân vụ nổ là do một người dân đốt pháo hoa không đúng cách gần cửa hàng. Ngay sau khi nhận tin, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp, cứu hỏa, công an và y tế đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Đám cháy do vụ nổ gây ra được dập tắt vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Những người liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tai nạn đã khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị bỏng nhẹ.

Một người bắn pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hồi tháng 1 ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nơi người dân ở các khu vực tại Trung Quốc thường đốt pháo mừng năm mới. Đây cũng là thời điểm tần suất sử dụng pháo gia tăng, kèm theo nguy cơ cháy nổ.

Sau vụ nổ ngày 15.2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đề nghị các vùng tăng cường giám sát việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo hoa để ngăn ngừa các tai nạn trong tương lai.

Bộ này nêu rõ việc thử pháo hoa và pháo nổ xung quanh các cửa hàng cần phải bị nghiêm cấm và kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường rà soát, nhằm đảm bảo người dân có một mùa tết Nguyên đán an toàn, may mắn và hạnh phúc.