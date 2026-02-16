Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nổ lớn cửa hàng pháo hoa Trung Quốc khiến 8 người chết

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
16/02/2026 14:28 GMT+7

Các nhà chức trách Trung Quốc thông tin về vụ nổ một cửa hàng pháo hoa tại tỉnh Giang Tô ngày 15.2, khiến 8 người thiệt mạng.

Hãng AP ngày 16.2 dẫn thông báo từ chính quyền huyện Đông Hải, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết một vụ nổ đã xảy ra tại cửa hàng pháo hoa ở địa phương vào khoảng 14 giờ 30 ngày 15.2 (ngày 28 tháng chạp âm lịch).

Nguyên nhân vụ nổ là do một người dân đốt pháo hoa không đúng cách gần cửa hàng. Ngay sau khi nhận tin, các lực lượng cứu hộ khẩn cấp, cứu hỏa, công an và y tế đã có mặt tại hiện trường để ứng cứu. Đám cháy do vụ nổ gây ra được dập tắt vào khoảng 16 giờ cùng ngày. Những người liên quan đã bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Tai nạn đã khiến 8 người thiệt mạng và 2 người bị bỏng nhẹ.

Nổ lớn cửa hàng pháo hoa Trung Quốc khiến 8 người chết - Ảnh 1.

Một người bắn pháo hoa tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc hồi tháng 1

ẢNH: AFP

Vụ việc xảy ra trong kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2026, nơi người dân ở các khu vực tại Trung Quốc thường đốt pháo mừng năm mới. Đây cũng là thời điểm tần suất sử dụng pháo gia tăng, kèm theo nguy cơ cháy nổ.

Sau vụ nổ ngày 15.2, Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc đã đề nghị các vùng tăng cường giám sát việc sản xuất, vận chuyển, buôn bán và sử dụng pháo hoa để ngăn ngừa các tai nạn trong tương lai.

Bộ này nêu rõ việc thử pháo hoa và pháo nổ xung quanh các cửa hàng cần phải bị nghiêm cấm và kêu gọi chính quyền địa phương tăng cường rà soát, nhằm đảm bảo người dân có một mùa tết Nguyên đán an toàn, may mắn và hạnh phúc.

Tin liên quan

Nổ xưởng pháo hoa tại Thái Lan, ít nhất 9 người chết

Nổ xưởng pháo hoa tại Thái Lan, ít nhất 9 người chết

Cảnh sát Thái Lan ngày 30.7 cho biết ít nhất 9 người chết và 2 người bị thương trong vụ nổ xưởng pháo hoa ở miền trung nước này.

Nổ lớn tại nhà máy pháo hoa lậu, hơn 20 người chết

Khám phá thêm chủ đề

trung quốc pháo hoa Tết Nguyên đán nổ cửa hàng pháo hoa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận