Nổ lớn gần cầu bắc qua kênh đào Panama, có thương vong

Phi Yến
07/04/2026 12:13 GMT+7

AFP hôm 7.4 dẫn thông tin từ giới chức Panama cho biết một người đã thiệt mạng, 2 người khác bị thương sau khi một xe bồn chở xăng dầu nổ tung gần cây cầu bắc qua kênh đào Panama.

Nổ gần cầu châu Mỹ tại kênh đào Panama gây thương vong nghiêm trọng - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại một khu phức hợp gần Cầu châu Mỹ

ảnh: chụp từ X

Giới hữu trách Panama xác nhận sự cố xảy ra tại một khu phức hợp cung cấp nhiên liệu cho các xe bồn, nằm cạnh cầu châu Mỹ. Đây là cây cầu quan trọng bắc qua kênh đào Panama.

Hình ảnh do camera an ninh ghi lại cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ và cột khói đen bốc lên từ nơi xảy ra sự cố.

Ông Victor Alvarez, Giám đốc lực lượng cứu hỏa Panama, cho biết một công nhân làm việc ở nơi này đã thiệt mạng do vụ nổ, và hai lính cứu hỏa bị thương nhẹ.

Hình ảnh vụ cháy do nổ xe bồn gần cây cầu bắc qua kênh đào Panama

Phía cơ quan quản lý kênh đào Panama nói rằng vụ nổ không gây ảnh hưởng cho hoạt động lưu thông trên kênh đào.

Cầu châu Mỹ đã bị chặn lại sau sự cố, và chuẩn bị kiểm tra nhằm đánh giá mức độ hư hại do vụ nổ gây ra.

Trung Quốc cảnh báo Panama sẽ 'trả giá nặng nề' sau khi hợp đồng cảng bị hủy

Hôm 3.2, Trung Quốc cảnh báo Panama đang đối mặt 'cái giá nặng nề' phải trả sau khi Tòa án tối cao Panama hôm 29.1 hủy bỏ hợp đồng vận hành 2 cảng ở kênh đào Panama đối với Tập đoàn CK Hutchison (Hồng Kông).

kênh đào Panama Cầu châu Mỹ nổ gần cầu bắc qua kênh đào Panama xe bồn chở xăng dầu
