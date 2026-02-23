Nổ lớn ở khu công nghiệp Tằng Loỏng, 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 12 giờ 22 ngày 23.2, tại khu vực tinh chế của Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam trong khu công nghiệp Tằng Loỏng (xã Tằng Loỏng, tỉnh Lào Cai).

Khói bốc cao ngút trời sau vụ nổ trong khu công nghiệp Tằng Loỏng ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo đó, tại lò sản xuất phốt pho Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam xảy ra sự cố nổ vỡ kép bồn tinh chế. Nước trong bồn cạn gây cháy phốt pho trong bồn tinh chế. Sau sự cố phốt pho tràn xuống bồn an toàn dưới gầm bồn tinh chế.

Theo hình ảnh camera ghi lại, ở thời điểm này bất ngờ xuất hiện tiếng nổ lớn khiến cả khu công nghiệp bị rung lắc. Ngay sau đó, lửa bùng lên rồi nhanh chóng bị cột khói trắng bao trùm. Rất lâu sau đó, khói vẫn bốc lên cuồn cuộn ở khu vực xảy ra sự cố.

Hậu quả, một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng. Khoảng 13 giờ 10, phát hiện 1 tử thi trên mái tôn của xưởng kho thành phẩm. Nạn nhân là anh V.V.L. (35 tuổi, thường trú thôn Nậm Mòn, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến tiếp cận hiện trường, triển khai công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn. Đồng thời phối hợp với Công ty TNHH Phốt Pho Vàng Việt Nam khắc phục sự cố.

Tằng Loỏng là một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của tỉnh Lào Cai, với quy mô 1.100 ha. Đây là một khu công nghiệp tập trung các dự án sản xuất công nghiệp, phân bón, hóa chất đồng thời là khu công nghiệp gắn liền với thị trấn công nghiệp trở thành "Trung tâm văn hóa, kinh tế, xã hội" của chuỗi đô thị 2 bên sông Hồng của tỉnh Lào Cai.