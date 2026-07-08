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Nổ lớn ở thủ đô Syria khi Tổng thống Pháp Macron đến thăm
Video Thế giới

Nổ lớn ở thủ đô Syria khi Tổng thống Pháp Macron đến thăm

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Những vụ nổ lớn đã xảy ra gần khách sạn Four Seasons, được cho là nơi lưu trú của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ngay trong ngày ông thăm Syria.

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