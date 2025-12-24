Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nổ lớn tại viện dưỡng lão gây 'thương vong hàng loạt' tại Mỹ

Khánh An
Khánh An
24/12/2025 07:33 GMT+7

Vụ nổ gây sập một phần tòa nhà viện dưỡng lão 174 giường tại bang Pennsylvania (Mỹ) khiến nhiều người mắc kẹt, cảnh sát tại một khu vực lân cận cho biết 'vụ việc gây thương vong hàng loạt'.

Nổ lớn tại viện dưỡng lão gây 'thương vong hàng loạt' tại Mỹ - Ảnh 1.

Một phần tòa nhà viện dưỡng lão bị sập trong vụ nổ

ẢNH: AP

Tờ The Guardian ngày 24.12 đưa tin một vụ nổ tại viện dưỡng lão ngay ngoại ô thành phố Philadelphia (bang Pennsylvania, Mỹ) đã làm sập một phần tòa nhà, khiến nhiều người bị thương và mắc kẹt bên trong.

Một cột khói đen bốc lên từ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe Silver Lake ở thị trấn Bristol, khi lực lượng cứu hộ khẩn cấp từ khắp khu vực tập trung tại đây.

Cảnh sát thị trấn Upper Makefield gần đó đã đăng tải trên mạng xã hội rằng đây là "vụ việc gây thương vong hàng loạt" và cảnh báo người dân tránh khu vực Bristol. Các quan chức quản lý khẩn cấp của hạt Bucks cho hay có người bị thương, nhưng vẫn chưa rõ có trường hợp tử vong nào hay không.

Nổ lớn tại viện dưỡng lão gây 'thương vong hàng loạt' tại Mỹ - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tại hiện trường vụ việc

ẢNH: REUTERS

Các quan chức hạt này cho biết họ nhận được báo cáo về một vụ nổ vào khoảng 14 giờ 17 phút ngày 23.12 và một phần của tòa nhà đã bị sập. Bà Ruth Miller, người phát ngôn của Cơ quan Quản lý khẩn cấp Pennsylvania, cho biết cơ quan của bà đã được thông báo rằng có người bị mắc kẹt bên trong.

Nguyên nhân của vụ nổ vẫn chưa rõ.

Thư ký báo chí Nils Hagen-Frederiksen của Ủy ban Công ích Pennsylvania cho biết lực lượng cứu hộ và các quan chức quản lý khẩn cấp mô tả đây là một vụ nổ khí gas.

Theo trang Medicare.gov, viện dưỡng lão 174 giường này đã trải qua cuộc kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn vào tháng 9.2024, và không có vi phạm nào được ghi nhận. Tuy nhiên, xếp hạng tổng thể của Medicare đối với cơ sở này là "dưới mức trung bình rất nhiều", đặc biệt là xếp hạng kém về kiểm tra sức khỏe.

