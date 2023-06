Nỗ lực cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm nắng nóng

Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải là đơn vị trực thuộc Tổng công ty Phát điện 1, được giao nhiệm vụ quản lý vận hành 3 nhà máy của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và tổng công ty tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải: Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, với tổng công suất theo thiết kế 3.178 MW, sản lượng điện phát hằng năm khoảng 20 tỉ kWh.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, công ty đã sản xuất được hơn 3,85 tỉ kWh điện.

Trong quý 1/2023, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 và Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng trong hệ thống không huy động phải ngừng dự phòng. Để đáp ứng yêu cầu cung cấp điện trong cao điểm nắng nóng, 2 nhà máy này đã được huy động vào ngày 19 và 20.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của các tổ máy cơ bản đáp ứng theo kế hoạch được giao.



Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực vận hành phát điện theo yêu cầu cao của hệ thống trong cao điểm mùa khô 2023

Mộng Huyền

Để đảm bảo sản lượng điện trong các tháng mùa khô năm 2023, đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất của các nhà máy được công ty quan tâm, thực hiện thường xuyên. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Ngoài ra, công ty tăng cường công tác quản lý vận hành, thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành. Các ca trực vận hành luôn đảm bảo chế độ kiểm tra, theo dõi thông số vận hành của thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý những hiện tượng hư hỏng nhỏ để tránh xảy ra sự cố lớn, gây ảnh hưởng đến tổ máy.

Trước mùa mưa bão năm 2023, công ty triển khai công tác diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Mộng Huyền

Bên cạnh đó, công ty thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình vận hành, quy trình kiểm tra theo thực tế vận hành của hệ thống, thiết bị; cập nhật bổ sung và quy định rõ thời gian thực hiện chuyển đổi định kỳ thiết bị. Công ty luôn chú trọng công tác diễn tập xử lý sự cố, được tổ chức định kỳ hằng tháng. Đồng thời, tổ chức trao đổi đánh giá và xây dựng phương án xử lý các nguy cơ tiềm ẩn có thể xảy ra sự cố, nhất là sự cố về hệ thống điện, điều khiển.



Cùng với đó, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ nguồn thải theo quy định của pháp luật, duy trì ổn định và tin cậy các thiết bị quan trắc, giám sát môi trường tự động 24/24, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. Giám sát thường xuyên tình hình xử lý, tiêu thụ tro xỉ; bốc dỡ, vận chuyển và lưu trữ than để bụi than không bay ra ngoài môi trường. Công ty tiếp tục trồng mới nhiều cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hiện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đang triển khai thực hiện chủ đề năm 2023 của EVN "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", gắn liền với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực, cụ thể như: tăng hiệu quả công tác sửa chữa, gia công phục hồi vật tư thiết bị; tăng cường kiểm soát chi phí; tiếp tục duy trì thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao; đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động…



Bảo đảm nguồn cung cấp than cho sản xuất điện

Ông Nguyễn Hữu Thịnh, Tổng giám đốc EVNGENCO1 (đứng thứ hai từ phải sang) và đoàn công tác kiểm tra tình hình cung cấp than tại các nhà máy

Mộng Huyền

Xác định việc đảm bảo cung ứng than cho vận hành nhà máy là nhiệm vụ cấp bách và quan trọng hàng đầu trong các tháng còn lại của quý 2/2023, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải đã và đang triển khai nhiều giải pháp tích cực. Cụ thể, công ty tổ chức họp rà soát hằng ngày về công tác tiếp nhận, bốc dỡ than để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh; thường xuyên kiểm tra hiện trường, tình trạng thiết bị, kho than, đôn đốc thực hiện công tác thu gom, đánh đống than đảm bảo cung ứng than liên tục; bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng, khắc phục sự cố khi có phát sinh và nhiều giải pháp kỹ thuật khác… nhằm đáp ứng phương thức huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, cung ứng điện an toàn, ổn định trong cao điểm nắng nóng năm 2023.