Nỗ lực cung ứng điện ổn định, triệt để thực hiện tiết kiệm điện

Nỗ lực cung ứng điện an toàn, ổn định

Trước tình hình thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài diện rộng dẫn tới nhu cầu sử dụng điện tăng cao, từ đầu năm tới nay, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải luôn nỗ lực nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, sẵn sàng đáp ứng huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải nỗ lực vận hành phát điện theo yêu cầu cao của hệ thống trong cao điểm nắng nóng năm 2023

Cụ thể, thực hiện hiện chủ đề năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) "Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", gắn liền với nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực như: tăng hiệu quả công tác sửa chữa, gia công phục hồi vật tư thiết bị; tăng cường kiểm soát chi phí; tiếp tục duy trì thực hành tiết kiệm tối ưu hóa chi phí trong sản xuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành kế hoạch tổng công ty giao; đảm bảo tiền lương, thu nhập cho người lao động…

Đặc biệt, tăng cường công tác quản lý vận hành, thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành. Các ca trực vận hành luôn đảm bảo chế độ kiểm tra, theo dõi thông số vận hành của thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các bất thường, đảm bảo các nhà máy luôn sẵn sàng đáp ứng tốt phương thức huy động. Công tác bảo trì, sửa chữa thiết bị hệ thống dây chuyền sản xuất của các nhà máy được công ty quan tâm, thực hiện thường xuyên. Xây dựng và triển khai kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Để đảm bảo nguồn cấp than ổn định, đầy đủ, công ty đã phối hợp chặt chẽ với các nhà cung cấp than, đảm bảo cấp đủ than theo kế hoạch sản xuất điện; duy trì mức tồn kho than ở mức hợp lý vào từng thời điểm. Hiện nay, các nhà máy của công ty đang vận hành ổn định và phát sản lượng theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia. Với tinh thần nỗ lực cao nhất nhằm đáp ứng điện cho cao điểm nắng nóng, phục vụ đời sống nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng sản lượng điện sản xuất của công ty đạt 5,35 tỉ kWh.

Về phương hướng nhiệm vụ kế hoạch thực hiện 6 tháng cuối năm 2023, công ty tiếp tục đảm bảo tính khả dụng cao các tổ máy, vận hành các tổ máy an toàn, liên tục và đẩy nhanh công tác tiểu tu các tổ máy đúng tiến độ kế hoạch.

Thực hiện triệt để tiết kiệm điện

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 20/CT-TTg về tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo cũng như triển khai đồng bộ, hiệu quả đúng với chỉ đạo của EVN và Tổng công ty Phát điện 1 về các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, công ty đã chủ động tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm tại đơn vị và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến tất cả các CBNCV; qua đó tuyên truyền đến người thân, gia đình, xã hội chính sách, pháp luật về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc về việc giao chỉ tiêu tiết kiệm điện giảm ít nhất 10% so với cùng kỳ; riêng các tháng 5, 6, 7.2023 tiết giảm tối thiểu 15% so với cùng kỳ năm 2022.

Về việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý kỹ thuật vận hành, trong 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ sản lượng điện tự dùng của Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 và nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 giảm 0,45 %, tương đương 21,3 triệu kWh so với kế hoạch tổng công ty giao.

Đi đầu trong công tác tiết kiệm điện, công ty đã có nhiều biện pháp tăng cường sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm như: tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thiết bị tiêu thụ nhiều điện, đặc biệt trong giờ cao điểm; không sử dụng điều hòa không khí tại các phòng làm việc, các khu vực công cộng (hành lang, sảnh…) khi nhiệt độ ngoài trời dưới 350C, chỉ sử dụng điều hòa không khí tại một số khu vực phục vụ điều hành hệ thống điện, phòng đặt thiết bị bắt buộc phải sử dụng điều hòa để đảm bảo an toàn vận hành các thiết bị theo yêu cầu như phòng máy chủ, điều độ, trung tâm điều khiển…; tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, yêu cầu tắt tất cả đèn chiếu sáng ở các khu vực chung như hành lang, khu vực sân, hàng rào, khu vực công cộng; tắt hẳn các thiết bị điện khi không có người trong phòng hoặc khi đi ra khỏi phòng; hạn chế sử dụng máy lọc nước nóng/lạnh; hạn chế sử dụng thang máy và khuyến khích người lao động sử dụng thang bộ đi lại các tầng thấp.

Tận dụng ánh sáng tự nhiên, tắt đèn chiếu sáng tại các hành lang

Hiện tại, việc tiết kiệm điện đã trở thành thói quen tốt, được duy trì hằng ngày tại công ty, ngoài ra, mỗi CBCNV còn là những tuyên truyền viên truyền thông về thực hiện tiết kiệm điện tại gia đình và địa phương nơi sinh sống; chia sẻ những bài viết tuyên truyền về tiết kiệm điện của ngành Điện trên mạng xã hội cá nhân để lan tỏa ý nghĩa, mục tiêu của các hoạt động. Việc hình thành thói quen trong sử dụng tiết kiệm điện không chỉ đảm bảo nguồn an ninh năng lượng hiệu quả mà còn trực tiếp góp phần chung tay bảo vệ môi trường sống.