Nỗ lực cung ứng điện tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025

Triển khai đồng bộ các giải pháp

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải triển khai nhiều giải pháp trong quản lý, vận hành góp phần cung ứng điện an toàn tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025 ẢNH: CHÍ THÀNH

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tháng cuối năm 2024 và mùa khô năm 2025, Ban giám đốc Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, tập trung đẩy mạnh, phát huy mọi nguồn lực để triển khai thực hiện và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong năm 2024; đồng thời đảm bảo các tổ máy duy trì vận hành tin cậy ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2025.

Cụ thể, công ty tiếp tục tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp than phục vụ vận hành ổn định các tổ máy, bám sát kế hoạch huy động của thị trường điện để có kế hoạch đặt than phù hợp hàng tháng; thường xuyên làm việc với các đơn vị cung cấp than để nắm bắt tình hình, từ đó chủ động hơn trong công tác cung cấp than. Đặc biệt, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát định kỳ/đột xuất, theo dõi, đảm bảo các chỉ tiêu kỹ thuật của than theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Đồng thời, chú trọng các giải pháp nâng cao công tác vận hành, giảm thiểu sự cố chủ quan và sự cố lặp lại; tiếp tục đào tạo nâng cao trình độ, ý thức kỷ luật và trách nhiệm của lực lượng sản xuất vận hành; rà soát, sửa đổi bổ sung đầy đủ quy trình vận hành, sửa chữa bảo dưỡng thiết bị trong các nhà máy phù hợp với điều kiện thực tế, tăng cường công tác kiểm tra để sớm phát các thiết bị bất thường.

Mặt khác, công ty sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác sửa chữa, thực hiện tiểu tu; xử lý tồn tại khiếm khuyết, đảm bảo độ tin cậy các tổ máy; đảm bảo cung cấp vật tư thiết bị phục vụ vận hành sửa chữa.

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đạt mốc sản lượng phát điện kỷ lục trên 29 triệu kWh/ngày sau gần 5 năm

CBCNV Công ty trực vận hành tại Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 ẢNH: QUÁCH HẢI BÌNH

Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 vận hành 2 tổ máy, với tổng công suất lắp đặt là 1.245MW (2X622,5 MW), sản lượng điện phát hàng năm (theo thiết kế) khoảng 8 tỉ Kwh điện. Ngày 4.12 vừa qua đã ghi dấu cột mốc quan trọng khi đạt sản lượng phát điện lên tới 29,1 triệu kWh trong một ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2021, Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 đạt mức sản lượng ngày vượt ngưỡng 29 triệu kWh.

Kết quả trên không chỉ thể hiện sự cải thiện đáng kể trong công tác quản lý kỹ thuật vận hành, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm, nỗ lực của tập thể CBCNV Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3. Qua đó, góp phần giúp giảm áp lực về cung ứng điện cho tháng cuối năm 2024 và sẵn sàng bước vào mùa khô năm 2025.

Với những tiền đề sẵn có, Công ty Nhiệt điện Duyên Hải sẽ tiếp tục hoàn thiện, đẩy mạnh ứng dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật để giữ vững sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.