Nỗ lực đồng hành cùng hộ kinh doanh 'chạy đua'

Không chỉ ngành thuế, sự chủ động 'vào guồng' còn đến từ phía hộ kinh doanh và các đơn vị hỗ trợ. Vốn đang sử dụng phần mềm máy tính tiền để quản lý bán hàng, chị Cẩm Trang, chủ một cửa hàng "minimart" tại phường An Khánh, TP.HCM những ngày qua đã chủ động tìm hiểu các tính năng kê khai thuế, sổ kế toán vừa được cập nhật trên phần mềm. Thao tác đơn giản, dễ sử dụng là cảm nhận ban đầu của chị Cẩm Trang. Theo chị, việc đáp ứng các quy định mới là không quá khó khăn, đặc biệt với sự trợ giúp của công nghệ. "Điều quan trọng là cần phải nhập liệu chính xác ở máy tính tiền, xuất đúng hóa đơn điện tử và ghi chép các chi phí kinh doanh đầy đủ. Như vậy thì dữ liệu để kê khai thuế sẽ luôn được đảm bảo", chị Cẩm Trang chia sẻ.

Với việc ứng dụng các giải pháp công nghệ trong kinh doanh, công việc kê khai, lưu trữ sổ sách được kỳ vọng sẽ không còn là bài toán nan giải trong thời kỳ chuyển đổi với hộ - cá nhân kinh doanh.

Mới đây, Thuế TP.HCM và Công ty Cổ phần Công nghệ KiotViet (KiotViet) đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm hướng dẫn chính sách thuế và hỗ trợ chuyển đổi số cho gần 346.000 hộ kinh doanh trên địa bàn.

Đồng hành cùng Thuế TP.HCM, KiotViet bố trí đội ngũ kỹ thuật và tư vấn viên chuyên trách hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn, đảm bảo "cầm tay chỉ việc", từ khu trung tâm đến các quận, huyện ngoại thành. Đặc biệt, chương trình chú trọng hỗ trợ các chủ hộ lớn tuổi, ít tiếp xúc công nghệ, giúp họ nắm bắt nhanh, thao tác chuẩn, không ngại chuyển đổi. ông Ngô Trung Dũng, Giám đốc kinh doanh miền Nam, khẳng định: Với 25 văn phòng toàn quốc, doanh nghiệp thấu hiểu sâu sắc nhu cầu thực tế của từng ngành hàng, từ bà chủ tiệm tạp hóa đến chủ quán cà phê. KiotViet sẽ miễn phí hoàn toàn các chi phí tuân thủ cho HKD bao gồm hóa đơn điện tử, chữ ký số, tính năng lập tờ khai thuế và phần mềm kế toán tự động theo yêu cầu của đề án. "Để giải tỏa mối lo công nghệ, KiotViet đã có kịch bản hỗ trợ phù hợp để đảm bảo cả những khách hàng 50-60 tuổi vẫn có thể sử dụng được đơn giản nhất", ông Dũng nói.

Tính đến ngày 31.10, tổng số HKD ổn định (bao gồm hộ khoán + hộ kê khai) Thuế TP.HCM đang quản lý là 364.461 hộ. Trong đó có 345.893 hộ khoán và 18.568 hộ kê khai. Cần nhiều hơn nữa những nỗ lực, không chỉ đến từ ngành thuế mà còn đến từ chính hộ kinh doanh, cùng với sự hỗ trợ của các đơn vị công nghệ để tăng tốc 'về đích' trước cột mốc xóa bỏ thuế khoán từ ngày 1.1.2026.