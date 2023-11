Nỗ lực khởi nghiệp trong gian khó

Hoạt động khởi nghiệp VN đứng thứ 3 Đông Nam Á

Theo báo cáo của Do Ventures và StartupBlink, hệ sinh thái khởi nghiệp (start-up) VN đã từ vị trí thứ 5 lên vị trí thứ 3 trong số 6 nền kinh tế hàng đầu Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia và Singapore. Sự tăng trưởng này được thể hiện cụ thể qua cả tỷ lệ vốn đầu tư vào thị trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng như số lượng các nhà đầu tư, quỹ đầu tư đổi mới sáng tạo đang hoạt động tại VN.

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế khó khăn nói chung, dòng vốn đầu tư vào start-up trên toàn cầu đã sụt giảm, trong đó có VN. Theo Báo cáo đổi mới và đầu tư công nghệ 2023 do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ đầu tư mạo hiểm Do Ventures công bố, vốn đầu tư vào start-up VN năm 2022 đạt 634 triệu USD, giảm 56% so với năm 2021. Còn trong 6 tháng đầu năm 2023, theo một số thống kê, số vốn chỉ dao động từ 350 - 400 triệu USD. Dự báo năm 2023, mức vốn đổ vào start-up có thể chỉ đạt tương đương năm 2022.

Dù vậy, nhiều quỹ đầu tư vẫn đánh giá các hoạt động khởi nghiệp, kinh doanh ở VN rất tiềm năng. Chẳng hạn, VinaCapital Ventures đã có 2 quỹ đầu tư chuyên rót vốn vào các công ty khởi nghiệp tại VN. Quỹ thứ hai hiện đang có danh mục 22 công ty. Đơn vị này đang chuẩn bị quỹ thứ ba và dự kiến sẽ ra mắt vào quý 2/2024. Quỹ này sẽ tập trung vào các công ty công nghệ trong giai đoạn phát triển mở rộng với phần tăng của vốn đầu tư…