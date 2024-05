Nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa khô năm 2024

Công ty Nhiệt điện Duyên Hải tập trung triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô Ảnh: Mộng Huyền

Đại diện Công ty Nhiệt điện Duyên Hải cho biết, để đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô và cả năm 2024, ngay từ cuối năm 2023, Công ty đã triển khai nhiều giải pháp quản lý, kỹ thuật để nâng cao độ tin cậy, vận hành ổn định các tổ máy, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.



Cụ thể, trong công tác quản lý điều hành, Công ty chú trọng thiết lập kỷ cương và nâng cao kỷ luật vận hành, các ca trực luôn đảm bảo chế độ kiểm tra, theo dõi thông số vận hành của thiết bị, kịp thời phát hiện và xử lý những hiện tượng hư hỏng, bất thường để tránh xảy ra sự cố tổ máy. Ngoài ra, lãnh đạo Công ty đã trực tiếp phổ biến, quán triệt đến toàn thể công nhân viên chức về khó khăn, thách thức trong việc đảm bảo cung ứng điện năm 2024, từ đó yêu cầu ý thức trách nhiệm, tinh thần nỗ lực nâng cao kỷ luật vận hành, sửa chữa đảm bảo vận hành an toàn các tổ máy.

Công ty đã xây dựng kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa các tổ máy hợp lý, đảm bảo đạt chất lượng và tiến độ đã đề ra; thực hiện đầy đủ, an toàn công tác kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên hệ thống thiết bị của các tổ máy; tuân thủ đúng quy định về thực hiện công tác sửa chữa bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ theo quy trình và khuyến cáo của nhà sản xuất nhằm đảm bảo chức năng hoạt động và nâng cao tuổi thọ của thiết bị; tăng cường công tác kiểm tra đánh giá thiết bị, để kịp thời phát hiện sớm những tồn tại khiếm khuyết, nhanh chóng có phương án sửa chữa, khắc phục để đảm bảo thiết bị vận hành an toàn, tin cậy. Đồng thời, báo cáo kết quả công tác kiểm tra bảo dưỡng sửa chữa định kỳ hằng tháng về Tổng công ty.

Ông Đinh Thế Phúc, thành viên Hội đồng thành viên EVN, kiểm tra công tác chuẩn bị cung ứng điện mùa khô năm 2024 tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải vào ngày 6.3 Ảnh: Mộng Huyền

Đối với nhiên liệu, đại diện Công ty cũng cho biết đã chủ động làm việc với các đối tác; thường xuyên báo cáo Tổng công ty về tình hình tiếp nhận, tiêu thụ than nhằm chủ động khắc phục khó khăn nguồn cung cấp than và duy trì tồn kho tối ưu, chủ động trong điều hành than cho nhà máy. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng nhiên liệu đầu vào, bởi đây là yếu tố quan trọng trong việc duy trì ổn định công suất phát của các tổ máy.



Hơn 300 cây xanh được trồng tại lễ phát động trồng cây tại khuôn viên Khu nhà quản lý vận hành Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng vào sáng 23.5 Ảnh: Mộng Huyền

Cùng với đó, tăng cường quản lý tốt công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải theo quy định của pháp luật. Đồng thời duy trì ổn định và tin cậy các thiết bị quan trắc, giám sát môi trường tự động 24/24, liên tục truyền số liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh, giám sát thường xuyên tình hình thực hiện các công tác bảo vệ môi trường, xử lý, tiêu thụ tro xỉ, bốc dỡ, vận chuyển than để bụi than, xỉ không bay ra ngoài môi trường, tiếp tục trồng mới thêm nhiều cây xanh tại khuôn viên các nhà máy, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.