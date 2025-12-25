Nỗ lực vươn tầm ở Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện Quân y 121 là cơ sở khám chữa bệnh đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần - Kỹ thuật, Quân khu 9. Hiện nay mỗi ngày Bệnh viện Quân y 121 tiếp nhận từ 1.000 - 1.300 lượt bệnh nhân bảo hiểm y tế đến khám, điều trị.

Khu điều trị nội trú 600 giường Bệnh viện Quân y 121

Bệnh viện ứng dụng nhiều kỹ thuật mới

Bệnh viện Quân y 121 chẩn đoán, điều trị cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế trong ngoài quân đội. Bệnh viện Quân y 121 tổ chức khám, nhận bệnh từ 5 giờ 30 hằng ngày (thứ hai đến thứ sáu) và buổi sáng thứ bảy, Chủ nhật, mang lại hiệu quả, thuận tiện cho mọi người.

Thời gian qua, nhiều kỹ thuật khám, chữa bệnh mới được duy trì và phát triển như chỉnh gù vẹo cột sống; phẫu thuật thay khớp gối; phẫu thuật thay khớp háng; phẫu thuật nội soi khớp vai; thay đốt sống cổ; phẫu thuật nội soi lấy nhân đệm qua đường liên bản sống; phẫu thuật chỉnh hình họng màn hầu lưỡi gà; kỹ thuật điều trị tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch; chụp CT động mạch vành, mạch máu các loại; kỹ thuật can thiệp mạch vành qua da; phẫu thuật nội soi cắt dạ dày; phẫu thuật nội soi cắt trực tràng; phẫu thuật nội soi lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm nhỏ; tầm soát ung thư cổ tử cung; sàng lọc trước sinh, sơ sinh; chụp Spect/CT; kỹ thuật siêu âm nhũ 3D; kỹ thuật tái tạo dây chằng chéo trước, chéo sau qua nội soi; lọc máu hấp phụ, quả lọc HA130; mở khí quản một thì bằng phương pháp nong qua da kết hợp nội soi phế quản; chiếu tia Plasma lạnh điều trị vết thương hoặc vết mổ; sinh thiết tức thì; đốt nhân giáp bằng sóng cao tần…

Lãnh đạo các cấp khánh thành trung tâm lọc máu

Đại tá, Thầy thuốc ưu tú, BS CK2 Trần Mạnh Hùng, Giám đốc Bệnh viện Quân y 121 cho biết Bệnh viện Quân y 121 thời gian qua đã xử lý thành công nhiều ca bệnh khó như liệt tứ chi do tổn thương đĩa đệm sống lưng, sống cổ; vết thương thấu tim do dao đâm; khối u não cực lớn; sốc nhiễm trùng, nhiễm độc; rắn độc cắn thập tử nhất sinh; thay khớp háng cho cụ bà 100 tuổi; cứu sống kịp thời nam bệnh nhân 68 tuổi gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương, nguy kịch; phẫu thuật mắt mang lại ánh sáng cho cụ ông 86 tuổi; phẫu thuật nội soi cắt 3/4 dạ dày cứu chữa bệnh nhân 61 tuổi bị ung thư; điều trị hiệu quả cho nam bệnh nhân 54 tuổi bị ung thư biểu mô trực tràng; thay khớp vai cho nữ bệnh nhân cao tuổi nhiều bệnh nền…

Cơ ngơi khang trang, thiết bị hiện đại

Bệnh viện Quân y 121 cơ sở chính đặt tại P. Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) gồm khu A ( địa chỉ số 01, đường 30/4) rộng 45.100m2 và khu B (Trung tâm huấn luyện cán bộ y tế) có diện tích 9.349m2 ở số 227 đường 30/4. Bệnh viện Quân y 121 cũng đang thực hiện các thủ tục theo quy định để triển khai dự án Cơ sở 2 rộng 30.000m2 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Bệnh nhân đăng ký khám bệnh tại Bệnh viện Quân y 121

Ngày 23.7.2025 trong khuôn viên khu A, Bệnh viện Quân y 121 chính thức đưa khoa khám bệnh hiện đại (thang máy, phòng máy lạnh, khu VIP, phòng thư giãn, phòng ăn nhẹ, hội trường tiện nghi 250 chỗ…) quy mô 4 tầng có diện tích sàn sử dụng 5.000m2 đi vào hoạt động. Trước đó, Bệnh viện Quân y 121 cũng đã cải tạo khoa thận nhân tạo rộng 1.600m2, khoa dinh dưỡng 780m2 đáp ứng kịp thời nhu cầu khám, chữa bệnh chất lượng cao.

Đến nay Bệnh viện Quân y 121 đã xong giai đoạn 1 xây dựng hoàn chỉnh khu điều trị nội trú 600 giường khang trang hiện đại, khu kỹ thuật cao, khoa truyền nhiễm, khoa kiểm soát nhiễm khuẩn, nhà chỉ huy viện, khu làm việc khối cơ quan và hệ thống cây xanh, sân chơi thể thao, đường nội bộ thông thoáng.

Từ 9.9.2025, Bệnh án điện tử đã triển khai tại Bệnh viện Quân y 121

Trong năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 cũng tiến hành cải tạo, di dời một số khoa, ban về vị trí mới, đặc biệt là đưa vào sử dụng trung tâm lọc máu tại khu điều trị nội trú, tạo mọi thuận lợi cho bệnh nhân.

Năm 2026, Bệnh viện Quân y 121 tiếp tục đột phá mới khi đưa trung tâm ứng dụng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đi vào phục vụ bệnh nhân các tỉnh thành.

BS.CK2 Trần Mạnh Hùng cho hay Bệnh viện Quân y 121 được đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho tất cả bệnh nhân bảo hiểm y tế, dịch vụ y tế đến từ các tỉnh thành. Nhiều trang thiết bị hiện đại như máy CT Scanner, máy chụp cộng hưởng từ (MRI), máy chụp mạch máu số hóa xóa nền (DSA chẩn đoán kịp thời bệnh lý tim mạch, mạch máu não), máy chụp xạ hình (Spect CT giúp xạ hình thận, xạ hình xương, xạ hình tuyến giáp), máy siêu âm đàn hồi gan (Fibroscan), hệ thống máy xét nghiệm Cobas 6000, hệ thống sinh thiết lạnh, hệ thống kính hiển vi điện tử, máy nội soi tiêu hóa, máy đo độ loãng xương, máy kéo dãn cột sống và các thiết bị tiên tiến khác đã giúp nâng cao công tác chẩn đoán, điều trị ngày càng hiệu quả. "Bệnh viện hiện ứng dụng 100% công nghệ thông tin trong quy trình khám, chữa bệnh. Ngày 9.9.2025 Bệnh viện Quân y 121 đã chính thức triển khai bệnh án điện tử. Năm 2025, Bệnh viện Quân y 121 khám 308.839 lượt bệnh nhân (đạt 113,54% kế hoạch, tăng 18,3% so cùng kỳ năm 2024), thu dung 82.995 bệnh nhân (đạt 116,08% kế hoạch, tăng 20,73% so cùng kỳ năm trước), cấp cứu 21.826 trường hợp (đạt 140,81% kế hoạch năm, tăng 21,27% so cùng kỳ năm trước), phẫu thuật 8.147 ca (đạt 108,63% kế hoạch năm) tăng 12,48% so cùng kỳ năm 2024…", BS.CK2 Trần Mạnh Hùng thông tin.