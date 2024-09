Nổ mỏ than khiến hàng chục người thiệt mạng ở Iran

Lực lượng cứu hộ tại mỏ than xảy ra vụ nổ khí ga ở Iran ẢNH: REUTERS

Truyền thông Iran ngày 22.9 đưa tin một vụ nổ khí ga ở mỏ than tại tỉnh Nam Khorasan (Iran) khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và 20 người bị thương.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra do một vụ nổ khí mê tan ở 2 khu B và C của mỏ than do Công ty Madanjoo quản lý.

"Khoảng 76% than của cả nước được cung cấp từ khu vực này và có 8-10 công ty lớn đang hoạt động trong khu vực, bao gồm công ty Madanjoo", theo Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Ali Akbar Rahimi tại tỉnh Nam Khorasan phát biểu trên đài truyền hình quốc gia Iran.

Quan chức này cho hay hoạt động cứu hộ ở khu B đã hoàn tất. Trong số 47 công nhân ở khu này, 30 người đã tử vong và 17 người bị thương. Hoạt động cứu hộ ở khu C đã bắt đầu, nhưng mật độ khí mê tan trong khu này rất cao nên sẽ mất khoảng 3-4 giờ, ông nói thêm.

Có tổng cộng 69 công nhân đang làm việc tại 2 khu vực của mỏ than trên vào thời điểm xảy ra vụ nổ vào khoảng 21 giờ ngày 21.9 (giờ địa phương). "17 người bị thương đã được đưa đến bệnh viện và 24 người vẫn mất tích", theo một quan chức hội Chữ thập đỏ Iran.

Những đoạn phim do hãng IRNA ghi lại cho thấy thi thể của một số nạn nhân mặc đồng phục làm việc được đưa ra khỏi công trường bằng xe đẩy khai thác than.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân. "Tôi đã nói chuyện với các bộ trưởng và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức" trong các hoạt động tiếp theo sau vụ việc, ông phát biểu trên truyền hình.