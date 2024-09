Nổ súng giữa lúc ông Trump đang chơi golf

Cụ thể, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump thông tin: "Tổng thống Trump vẫn an toàn sau những tiếng súng nổ ở khu vực lân cận. Không có thêm chi tiết nào vào thời điểm này". Theo tờ The New York Times thì vụ nổ súng xảy ra ngay trong khuôn viên sân golf này.

Thời điểm xảy ra vụ việc được cho là khi cựu Tổng thống Trump đang chơi golf tại Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach (bang Florida, Mỹ). CNN dẫn một nguồn tin thân cận cho hay sân golf ngay lập tức bị phong tỏa sau khi có tiếng súng.

Ông Trump trong một lần xuất hiện ở Câu lạc bộ Golf Quốc tế Trump ở West Palm Beach ẢNH: REUTERS

Sân gold West Palm Beach cách khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Trump khoảng vài dặm và được ông gọi là "Nhà Trắng mùa đông".



Thông báo trên mạng xã hội X, Cơ quan Mật vụ Mỹ cho hay đang làm việc với Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Palm Beach để điều tra rõ sự cố.

Tờ The New York Times dẫn lời phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Palm Beach xác nhận rằng một vụ nổ súng đã xảy ra "trong khuôn viên" của Sân golf Quốc tế Trump West Palm Beach trong khi ông Trump có mặt. Một người liên quan đã bị bắt giữ, nhưng chưa rõ thông tin liên quan.