Nợ thuế gần 100 tỉ đồng, dệt may Gia Định bị dừng làm thủ tục hải quan

Cụ thể, tại Quyết định 351 về cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty CP Dệt may Gia Định (Số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM), Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cho biết, dệt may Gia Định bị cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan vì nợ thuế quá hạn 90 ngày.

Trước đó, ngày 28.2.2024, Cục Thuế TP.HCM có công văn đề nghị Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với Công ty CP Dệt may Gia Định, vì doanh nghiệp này đang nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định, với tổng số nợ trên 97,7 tỉ đồng.

Dệt may Gia Định từng là doanh nghiệp sản xuất xuất hàng dệt may lớn tại TP.HCM GIDITEXCO

Quyết định cưỡng chế của cơ quan hải quan đối với Công ty CP Dệt may Gia Định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày 6.3.2024; chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền nợ thuế được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.



Công ty CP Dệt may Gia Định được thành lập và hoạt động từ năm 2010, hoạt động trong lĩnh vực may mặc; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp; buôn bán máy móc thiết bị…Dệt may Gia Định từng là một trong số ít doanh nghiệp dẫn đầu ngành dệt may của TP.HCM, do ảnh hưởng dịch Covid-19, sản xuất xuất khẩu của doanh nghiệp này nói riêng và ngành dệt may nói chung bị ảnh hưởng trầm trọng. Cùng ngày, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cũng ban hành Quyết định 359 cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH may mặc xuất khẩu DAH Sheng (Q.12, TP.HCM) cùng lý do nợ thuế quá hạn 90 ngày hơn 2 tỉ đồng. Quyết định được ban hành từ đề nghị của Cục Thuế TP.HCM.

Ngoài lĩnh vực dệt may, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư cũng ban hành Quyết định 349 về việc dừng làm thủ tục hải quan hàng hóa xuất, nhập khẩu của Trung tâm D.C.M.A (Q.10, TP.HCM) do nợ thuế quá hạn 90 ngày gần 15,6 tỉ đồng; Quyết định 347 về việc dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng xuất, nhập khẩu của Công ty TNHH sản xuất bao bì nhựa Kiến Vinh (Q.Tân Phú, TP.HCM) do nợ thuế quá hạn 90 ngày với số tiền gần 2 tỉ đồng...