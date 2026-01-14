Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Nợ thuế hơn 600.000 đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngưng thủ tục hải quan

Nguyên Nga
14/01/2026 10:57 GMT+7

Thông tin từ Chi cục Hải quan Khu vực III, đơn vị này vừa ban hành loạt quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhiều doanh nghiệp do nợ thuế quá hạn.

Trong 6 trường hợp vừa được Đội trưởng Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 (Chi cục Hải quan Khu vực III) ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có trường hợp của Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phong Dương Vina (trụ sở tại Khu đô thị Eden Rose, phườngThanh Liệt, TP.Hà Nội). 

Lý do bị cưỡng chế, doanh nghiệp còn nợ tiền thuế nhập khẩu, tiền thuế giá trị gia tăng quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Số tiền nợ thuế quá hạn là 657.384 đồng, chưa bao gồm khoản chậm nộp phát sinh sau khi nộp thuế.

Trường hợp thứ 2 xảy ra với hộ kinh doanh Triệu Thu Hà (địa chỉ tại phố Lương Yên, phường Bạch Đằng, TP.Hà Nội) khi nợ quá hạn tiền thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng với số tiền 638.265 đồng (chưa bao gồm khoản tiền chậm nộp phát sinh sau khi hộ kinh doanh nộp thuế).

Nợ thuế hơn 600.000 đồng, 2 doanh nghiệp bị cưỡng chế ngưng thủ tục hải quan- Ảnh 1.

Gần tết, cơ quan hải quan áp dụng nhiều biện pháp để thu hồi nợ thuế quá hạn

ẢNH: NG.NGA

Ngoài ra, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan lần này của Chi cục hải quan Khu vực III còn có 4 trường hợp cùng chung lý do "nợ thuế quá hạn".

Cụ thể, Công ty TNHH Hồng Nhật Đăng (trụ sở trên đường Hồ Tùng Mậu, phường Từ Liêm, TP.Hà Nội), đang nợ thuế với số tiền bị cưỡng chế là 1.688.841 đồng (chưa bao gồm khoản tiền chậm nộp phát sinh sau khi công ty nộp thuế); Công ty TNHH xuất nhập khẩu Lê Văn Ngân (trụ sở trên đường Lò Lu, phường Long Phước, TP.HCM) nợ thuế quá hạn 97.684.660 đồng (chưa bao gồm khoản phát sinh sau khi nộp); Công ty TNHH thương mại dịch vụ Định Hòa (trụ sở trên đường Hồng Hà, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM), nợ thuế quá hạn số tiền 1.445.187 đồng (chưa bao gồm khoản tiền chậm nộp phát sinh).

Trường hợp cuối cùng có mức nợ thuế tại đơn vị hải quan này cao nhất trong 6 trường hợp xảy ra với Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thịnh Phong (trụ sở trên đường  Tôn Đản, phường An Khê, TP.Đà Nẵng), nợ thuế quá hạn số tiền 137.065.294 đồng (chưa gồm khoản chậm nộp phát sinh).

Theo Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3, các quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với 6 doanh nghiệp nêu trên có hiệu lực thi hành trong thời hạn 1 năm kể từ ngày 12.1. Quyết định chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đủ vào ngân sách nhà nước.


