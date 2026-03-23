Giáo dục

Nợ vẫn treo với hàng trăm giáo viên bị truy thu hơn 4,6 tỉ đồng bảo hiểm

Khánh Hoan
Khánh Hoan
23/03/2026 06:05 GMT+7

Hàng trăm giáo viên (GV) ở Nghệ An đã gửi đơn đến lãnh đạo tỉnh này kiến nghị có phương án xử lý khoản nợ bị cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) truy thu hơn 4,6 tỉ đồng, trong đó tiền phạt chậm nộp hơn 2,6 tỉ đồng.

Các GV này gửi đơn sau khi nhận được thông báo của cơ quan BHXH tiếp tục truy thu số tiền GV đang nợ và tiền lãi suất phát sinh mới.

Như Thanh Niên đã thông tin, hơn 20 năm trước, UBND các huyện ở Nghệ An phải tự tuyển dụng hợp đồng GV để đáp ứng nhu cầu giảng dạy nhưng GV không được nâng bậc lương theo quy định. Năm 2006, UBND tỉnh Nghệ An có văn bản chỉ đạo, sau đó các sở, ngành chức năng có văn bản liên ngành hướng dẫn việc xếp lại bậc lương.

Tại H.Nam Đàn (cũ), năm 2011, các GV thuộc diện nói trên được nâng bậc lương theo kiểu "nhảy cóc" để bù cho thời gian trước đó và nhiều GV đã được nâng từ 1 - 4 bậc lương, nhưng không được truy lĩnh tiền.

- Ảnh 1.

Giáo viên và học sinh Trường THCS Anh Xuân, Nghệ An

ẢNH: K.H

Đầu năm 2025, các GV này bất ngờ nhận được thông báo của BHXH truy thu BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, có hơn 300 GV bị truy thu với số tiền hơn 4,6 tỉ đồng, trong đó tiền nợ gốc là hơn 1,9 tỉ đồng và tiền phạt do chậm đóng bảo hiểm hơn 2,6 tỉ đồng. Theo danh sách này, nhiều GV nợ từ 40 - 50 triệu đồng, cá biệt có GV nợ 65,6 triệu đồng.

Sau khi GV bị đòi nợ, UBND H.Nam Đàn đã chỉ đạo rà soát và đã tìm thấy biên bản làm việc được lập ngày 15.5.2012, với sự tham gia của đại diện các phòng: Giáo dục, Nội vụ, Tài chính và BHXH H.Nam Đàn, số tiền truy thu bảo hiểm do chênh lệch trong quá trình xếp lại bậc lương cho GV đã được UBND H.Nam Đàn chi, nộp BHXH hơn 311 triệu đồng.

Sau khi tìm thấy biên bản này, huyện đã yêu cầu các trường rà soát, tìm lại chứng từ nộp tiền và một số trường đã tìm được chứng từ thể hiện nộp tiền cho BHXH H.Nam Đàn (cũ).

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Công Hòa, Giám đốc BHXH cơ sở Hưng Nguyên, cho biết số tiền 311 triệu đồng đó nếu đã nộp BHXH cho GV nâng bậc vẫn chưa đủ. Đến nay, mới chỉ có 13 trường (trong số 43 trường) có phiếu nộp hơn 150 triệu đồng đóng BHXH cho GV nhưng hồ sơ cũng chưa đủ chứng minh đã đóng đủ BHXH cho GV được nâng bậc. Ông Hòa cũng cho biết để giải quyết dứt điểm khoản nợ này, BHXH tỉnh Nghệ An đã kiến nghị UBND tỉnh Nghệ An lập đoàn thanh tra liên ngành để thanh tra sự việc và đề xuất hướng xử lý.

Trả lời đơn kiến nghị của các GV, ông Thái Văn Thành, Phó chủ tịch UBND tỉnh nghệ An, đã chỉ đạo BHXH tỉnh Nghệ An sớm xem xét, giải quyết và trả lời đơn cho GV. Sau khi có chỉ đạo này, BHXH tỉnh đã làm việc với đại diện các GV đang nợ BHXH. Tuy nhiên, phương án xử lý khoản nợ này vẫn chưa được chốt và BHXH đang chờ kết luận thanh tra của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Đình Phương, GV Trường THCS Anh Xuân, người đang bị BHXH truy thu đòi nợ, cho rằng thời điểm năm 2011, ông và các GV được nâng bậc lương không hề được thông báo để đóng bù 5% tiền BHXH theo quy định. "Nếu đóng lúc đó thì số tiền sẽ không đáng kể. Đến nay, sau hơn 10 năm mới được thông báo, số tiền đã tăng lên rất nhiều lần. Nếu sự việc không sớm được giải quyết dứt điểm, chúng tôi sẽ phải tính tiền lãi thì số tiền càng lâu càng lớn hơn và không an tâm để công tác", ông Phương nói.

Yêu cầu sớm giải quyết vụ giáo viên bị đòi nợ 4,6 tỉ đồng bảo hiểm

Yêu cầu sớm giải quyết vụ giáo viên bị đòi nợ 4,6 tỉ đồng bảo hiểm

Ông Bùi Đình Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, chỉ đạo H.Nam Đàn rà soát và sớm trình phương án giải quyết vụ hàng trăm giáo viên bị truy thu hơn 4,6 tỉ đồng tiền nợ bảo hiểm xã hội.

