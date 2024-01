Nobel Kinh tế học 2014 - Giáo sư Jean Tirole sẽ tham dự ECONVN2024 tại HUB

ECONVN2024 với chủ đề "Partial Identification in Econometrics and Related Topics" (Nhận dạng thành phần trong kinh tế lượng và các chủ đề liên quan) là hội thảo quốc tế do Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM làm chủ trì và Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á (Asian Journal of Economics and Banking) là đơn vị đầu mối tổ chức ECONVN của Nhà Trường . Mục đích của ECONVN2024 nhằm thảo luận những ý tưởng và sự phát triển mới nhất về các khía cạnh của nhận dạng thành phần trong kinh tế lượng và các chủ đề liên quan trong kinh tế học, cũng như nhấn mạnh lợi ích và thách thức của việc sử dụng các mô hình được xác định thành phần trong các nghiên cứu thực nghiệm.

GS Jean Tirole sinh năm 1953, là GS kinh tế học tập trung nghiên cứu về tổ chức công nghiệp, điều tiết các độc quyền tự nhiên, lý thuyết trò chơi, khủng hoảng ngân hàng và tiền tệ, và kinh tế học dựa trên tâm lý. GS Jean Tirole hiện là Chủ tịch Danh dự của Trường Kinh tế học Toulouse (TSE), đồng thời ông cũng là Giám đốc Khoa học của TSE-Partnerships và giữ vị trí GS thỉnh giảng tại MIT.

Năm 2014, Giải Nobel Kinh tế, tên chính thức là Giải thưởng của Ngân hàng Trung ương Thụy Điển (Sveriges Riksbank) cho khoa học kinh tế để tưởng nhớ Alfred Nobel được trao cho GS Jean Tirole (người duy nhất) "vì sự phân tích của ông về sức mạnh thị trường và điều tiết" ("for his analysis of market power and regulation"). Trước đó, ông là Chủ tịch của Hiệp hội Kinh tế lượng năm 1998 và Hiệp hội Kinh tế châu Âu năm 2001. Ông được trao tặng bằng Tiến sĩ danh dự từ 14 trường đại học trên khắp thế giới và nhiều giải thưởng khoa học cao quý bao gồm Giải thưởng Yrjö Jahnsson đầu tiên của Hiệp hội Kinh tế châu Âu năm 1993, Huy chương Vàng CNRS, Giải thưởng BBVA đầu tiên trong kinh tế học năm 2008 và Giải thưởng Nemmers năm 2014.

GS Jean Tirole đã xuất bản hơn 200 nghiên cứu về kinh tế học và tài chính, cũng như 13 cuốn sách: Lý thuyết Tổ chức Công nghiệp (The Theory of Industrial Organisation), Lý thuyết Tài chính Doanh nghiệp (The Theory of Corporate Finance), Lý thuyết Trò chơi (Game Theory) (với Drew Fudenberg), Lý thuyết Động cơ trong mua sắm và điều tiết (A Theory of Incentives in Procurement and Regulation) (với Jean- Jacques Laffont), Điều tiết thận trọng của ngân hàng (The Prudential Regulation of Banks) (với Mathias Dewatripont), Cạnh tranh trong viễn thông (Competition in Telecommunications) (với Jean-Jacques Laffont) và cuốn sách rất nổi tiếng dành cho nhiều độc giả với nhan đề Kinh tế học vì Lợi ích chung (Economics for the Common Good).

Ngoài ra, ECONVN2024 cũng vinh dự chào đón sự hiện diện của các diễn giả, nhà khoa học uy tín trên thế giới khác:

(i) GS Hung Trung Nguyen hiện là GS danh dự về Khoa học Toán học, Đại học New Mexico – Bang New Mexico, Mỹ; GS thỉnh giảng về Kinh tế học và giảng dạy chương trình Tiến sĩ về Kinh tế lượng, Đại học Chiang Mai, Thái Lan;

(ii) GS Vladik Kreinovich chuyên ngành khoa học máy tính tại Đại học Texas tại El Paso, Texas, Hoa Kỳ; Tổng Biên tập và thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trên thế giới;

(iii) GS Marc Hallin hiện đang công tác tại ECARES (Trung tâm Nghiên cứu Cao cấp về kinh tế và thống kê châu Âu), Đại học Université Libre de Bruxelles, Bỉ; Tổng Biên tập và thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trên thế giới;

(iv) GS Boualem Djehiche hiện đang công tác tại Khoa Toán học, Viện Công nghệ Hoàng Gia (KTH), Stockholm, Thụy Điển; hiện là Tổng Biên tập Scandinavian Actuarial Journal và là thành viên ban biên tập của nhiều tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín trên thế giới;

(v) GS Arnab Bhttacharjee gia nhập NIESR vào năm 2021 với tư cách là Trưởng nhóm nghiên cứu (Mô hình hóa khu vực và Mô phỏng vi mô);

(vi) GS Tonghui Wang hiện đang công tác tại Khoa Khoa học Toán học, Đại học New Mexico State, Mỹ;

(vii) GS Calla Wiemer hiện là Chủ tịch của Ủy ban Hoa Kỳ về Nghiên cứu Kinh tế châu Á;

(viii) GS William Briggs, diễn giả tự do;

(ix) GS Poom Kumam đang công tác tại Đại học Công nghệ King Mongkut Thonburi (KMUTT), Thái Lan;

(x) PGS Woraphon Yamaka đang công tác tại Đại học Chiang Mai, Thái Lan.

Cảm ơn Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VINIF - VINBIGDATA) đã tài trợ ECONVN2024.

Mọi thông tin chi tiết về ECONVN2024, vui lòng truy cập vào đường link: https://hcm-hn.conference-econ-buh-bav-rist.vn/

Asian Journal of Economics and Banking: https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/ajeb