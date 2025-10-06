Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nobel Y sinh 2025 gọi tên khám phá về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên

Khánh An
Khánh An
06/10/2025 16:48 GMT+7

Ba nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) được vinh danh Giải Nobel Y sinh 2025 nhờ những phát hiện liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên, giúp ngăn chặn hệ miễn dịch làm hại cơ thể.

Nobel Y sinh 2025 gọi tên khám phá về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên- Ảnh 1.

Ba nhà khoa học được vinh danh giải Nobel Y sinh 2025

ẢNH: REUTERS

Mở màn mùa giải Nobel năm nay, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở Thụy Điển ngày 6.10 công bố giải Nobel Y sinh cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) vì "những khám phá liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên".

Công bố giải Nobel Y sinh 2025, Thư ký Ủy ban Nobel Y sinh Thomas Perlmann cho biết 3 nhà khoa học trên đã xác định được "lực lượng an ninh" của hệ miễn dịch, các tế bào T điều hòa, qua đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới.

Những khám phá này cũng đã dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị y học tiềm năng hiện đang được thử nghiệm lâm sàng. Qua đó, đem lại hy vọng có thể điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, tăng hiệu quả điều trị ung thư, và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng sau ghép tế bào gốc.

Hệ miễn dịch mạnh mẽ của cơ thể phải được điều hòa, hoặc nó sẽ tấn công các cơ quan trong cơ thể.

Ba nhà khoa học trên đã có những phát hiện chấn động liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên, giúp ngăn chặn hệ miễn dịch làm hại cơ thể.

Những phát hiện này đã đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới và thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị mới, chẳng hạn như trong điều trị ung thư và các bệnh tự miễn.

Bà Brunkow thuộc Viện Sinh học Hệ thống (Mỹ), ông Ramsdell thuộc Công ty Sonoma Biotherapeutics (Mỹ), còn ông Sakaguchi thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản).

Năm ngoái, 2 nhà khoa học Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun đoạt giải Nobel Y sinh nhờ phát hiện về ARN siêu nhỏ và vai trò trong điều hòa hoạt động gien.

Giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về nữ giáo sư ngành hóa sinh phân tử người Hungary Katalin Kariko và bác sĩ người Mỹ Drew Weissman với nghiên cứu công nghệ vắc xin mRNA ngừa Covid-19.

Nobel Y sinh năm 2022 được trao cho Giám đốc Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa ở Leipzig (Đức) Svante Pääbo nhờ vào công trình đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt cộng đồng khoa học khám phá lịch sử tiến hóa của con người.

Tiếp nối giải Nobel Y sinh sẽ là giải Nobel Vật lý (công bố ngày 7.10), Nobel Hóa học (ngày 8.10), Nobel Văn học (ngày 9.10), Nobel Hòa bình (ngày 10.10) và Nobel Kinh tế (ngày 13.10).

Mỗi giải sẽ gồm huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (30,8 tỉ đồng).

Tin liên quan

Bộ ba tiên phong về protein nhận giải Nobel Hóa học 2024

Bộ ba tiên phong về protein nhận giải Nobel Hóa học 2024

Hôm qua (9.10), Viện Khoa học Hoàng gia Thụy Điển (KVA) công bố danh tính 3 nhà khoa học được trao giải Nobel Hóa học năm nay nhờ công trình liên quan việc dự đoán cấu trúc và thiết kế protein.

Khám phá thêm chủ đề

Nobel Y sinh Nobel 2025
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận