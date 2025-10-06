Nobel Y sinh 2025 gọi tên khám phá về khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên

Ba nhà khoa học được vinh danh giải Nobel Y sinh 2025 ẢNH: REUTERS

Mở màn mùa giải Nobel năm nay, Hội đồng Nobel tại Viện Karolinska ở Thụy Điển ngày 6.10 công bố giải Nobel Y sinh cho 3 nhà khoa học Mary E. Brunkow (Mỹ), Fred Ramsdell (Mỹ) và Shimon Sakaguchi (Nhật Bản) vì "những khám phá liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên".

Công bố giải Nobel Y sinh 2025, Thư ký Ủy ban Nobel Y sinh Thomas Perlmann cho biết 3 nhà khoa học trên đã xác định được "lực lượng an ninh" của hệ miễn dịch, các tế bào T điều hòa, qua đó đặt nền móng cho một lĩnh vực nghiên cứu hoàn toàn mới.

Những khám phá này cũng đã dẫn đến sự phát triển của các phương pháp điều trị y học tiềm năng hiện đang được thử nghiệm lâm sàng. Qua đó, đem lại hy vọng có thể điều trị hoặc chữa khỏi các bệnh tự miễn, tăng hiệu quả điều trị ung thư, và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng sau ghép tế bào gốc.

Hệ miễn dịch mạnh mẽ của cơ thể phải được điều hòa, hoặc nó sẽ tấn công các cơ quan trong cơ thể.

Ba nhà khoa học trên đã có những phát hiện chấn động liên quan khả năng dung nạp miễn dịch ngoại biên, giúp ngăn chặn hệ miễn dịch làm hại cơ thể.

Những phát hiện này đã đặt nền tảng cho một lĩnh vực nghiên cứu mới và thúc đẩy sự phát triển của các phương pháp điều trị mới, chẳng hạn như trong điều trị ung thư và các bệnh tự miễn.

Bà Brunkow thuộc Viện Sinh học Hệ thống (Mỹ), ông Ramsdell thuộc Công ty Sonoma Biotherapeutics (Mỹ), còn ông Sakaguchi thuộc Đại học Osaka (Nhật Bản).

Năm ngoái, 2 nhà khoa học Mỹ Victor Ambros và Gary Ruvkun đoạt giải Nobel Y sinh nhờ phát hiện về ARN siêu nhỏ và vai trò trong điều hòa hoạt động gien.

Giải Nobel Y sinh năm 2023 thuộc về nữ giáo sư ngành hóa sinh phân tử người Hungary Katalin Kariko và bác sĩ người Mỹ Drew Weissman với nghiên cứu công nghệ vắc xin mRNA ngừa Covid-19.

Nobel Y sinh năm 2022 được trao cho Giám đốc Viện Max Planck về Nhân chủng học tiến hóa ở Leipzig (Đức) Svante Pääbo nhờ vào công trình đóng vai trò tiên phong và dẫn dắt cộng đồng khoa học khám phá lịch sử tiến hóa của con người.

Tiếp nối giải Nobel Y sinh sẽ là giải Nobel Vật lý (công bố ngày 7.10), Nobel Hóa học (ngày 8.10), Nobel Văn học (ngày 9.10), Nobel Hòa bình (ngày 10.10) và Nobel Kinh tế (ngày 13.10).

Mỗi giải sẽ gồm huy chương, giấy chứng nhận và tiền thưởng 11 triệu krona Thụy Điển (30,8 tỉ đồng).