Nobu Danang: Nơi phong thái sống được định nghĩa bằng những điểm chạm từ trái tim

Từ triết lý Kokoro đến "DNA" của một đế chế Hospitality toàn cầu

Tại buổi tọa đàm "The Japanese Way of Living and The Art of Caring at Nobu", các chuyên gia đã cùng giải mã "mật mã" tạo nên sức hút mãnh liệt của đế chế Nobu trên bản đồ phong cách sống toàn cầu. TS. Vũ Kỳ - Chuyên gia văn hóa và Lịch sử Nhật Bản cho biết: "Kokoro là kim chỉ nam trong cách người Nhật sống và làm việc. Vì vậy, trong dịch vụ, họ không chỉ "phục vụ", mà trao đi sự tận tâm - một cách tự nhiên, chân thành và xuất phát từ chính nội tâm."

Hành trình khám phá "Sống tại Nobu. Sống trọn mọi giác quan" được mở màn với sự kiện "A Touch of Kokoro - Nghệ thuật từ trái tim chạm đến trái tim"

Tại Nobu, Kokoro chưa bao giờ là một khẩu hiệu xa vời, mà chính là dòng chảy DNA xuyên suốt hệ thống có mặt ở toàn cầu. Đó là một sự tỉ mỉ thầm lặng, nơi người đầu bếp có thể ghi nhớ vẹn nguyên khẩu vị riêng biệt của một vị khách dù họ chỉ mới ghé thăm một lần từ nhiều tháng trước, biến những tương tác vô hình thành mối gắn kết hữu hình đầy xúc cảm.

Hay tại các khách sạn Nobu, sự nhất quán trong dịch vụ không chỉ nằm ở trải nghiệm cảm xúc của khách hàng mà còn ở việc luôn chú tâm vào tạo nên ký ức đặc biệt - từ đó xây dựng sự gắn kết lâu dài với khách hàng và khiến họ quay trở lại.

Ông Morgan Ulaganathan - Chuyên gia BĐS Hospitality chia sẻ: "Trong khi nhiều thương hiệu khách sạn xây dựng sự sang trọng dựa trên các chuẩn mực dịch vụ, Nobu lại chọn một hướng đi khác - không có khuôn mẫu cố định. Sự nhất quán của Nobu nằm ở cảm xúc mà khách hàng nhận được, ở bất cứ đâu trên thế giới - điều mà rất ít nơi có thể làm được."

Nobu Danang Residences: Sự xa xỉ nằm ở những "điểm chạm" thầm lặng

Không bắt đầu từ không gian lưu trú, Nobu lựa chọn khởi nguồn hành trình trải nghiệm bằng ẩm thực. Nobu chọn kiến tạo sự gắn kết ngay trên bàn ăn - nơi vị giác trở thành "ngôn ngữ" đầu tiên dẫn lối thẳng đến trái tim.

Mê đắm mỹ vị tại các nhà hàng Nobu, những vị khách tinh hoa bắt đầu tìm kiếm cảm giác gắn kết với Nobu không chỉ trong 2 giờ đồng hồ của một bữa ăn. Mong muốn của những người hâm mộ nhiệt thành thôi thúc thương hiệu chuyển mình. Đến năm 2013, Nobu Hospitality đặt dấu ấn đầu tiên với Nobu Hotel Caesars Palace ở Las Vegas, chính thức đưa tinh thần của Nobu vào không gian lưu trú xa xỉ. Giờ đây, Nobu là một hiện tượng toàn cầu với hệ sinh thái 81 nhà hàng, 44 khách sạn và 16 tòa căn hộ khắp các châu lục cùng hơn 4 triệu "Nobu Enthusiasts - Tín đồ Nobu" bao gồm các siêu sao, chính khách và tỉ phú.

Đối với vị đầu bếp huyền thoại Nobu Matsuhisa, nụ cười hài lòng của khách hàng quan trọng hơn bất kỳ sự vinh danh nào

Ngày nay, thương hiệu Nobu được nhắc đến như một hành trình kết tinh hoàn hảo giữa mọi giác quan. Hành trình ấy khởi đầu từ những đặc quyền thưởng thức thực đơn trứ danh tại nhà hàng Nobu, nơi những món ăn là một biểu tượng sáng tạo trong ẩm thực. Sự thỏa mãn về vị giác ấy nhanh chóng được tiếp nối bởi sự thăng hoa của thị giác, khi cư dân được đắm chìm trong những đường nét kiến trúc tinh tế dưới bàn tay tài hoa của những kiến trúc sư ngôi sao. Không dừng lại ở đó, tâm hồn mỗi chủ nhân còn được vỗ về bởi những bản giao hưởng êm dịu của không gian sống "Quiet Luxury" đúng nghĩa.

Để dấu ấn cá nhân thêm phần sâu đậm, mỗi bước chân tại đây đều được dẫn dắt bởi mùi hương độc quyền của thương hiệu, tạo nên một định danh không gian riêng biệt và đầy tinh tế. Và cuối cùng, mọi trải nghiệm được kết tinh trọn vẹn ở cảm xúc thăng hoa thông qua những dịch vụ tận tâm theo triết lý Kokoro.

Mỗi căn hộ là một tấm vé gia nhập cộng đồng tinh hoa

Tại Nobu Danang Residences, việc sở hữu một căn hộ không dừng lại ở một giao dịch bất động sản đơn thuần, mà được xem như "tấm vé đặc quyền" để bước chân vào cộng đồng thượng khách Nobu toàn cầu.

Ông Forest Lâm - Giám đốc Kinh doanh VCRE - nhấn mạnh rằng, Nobu Danang không xây dựng dựa trên tiêu chí hào nhoáng và phô trương, mà hướng đến những cá nhân trân trọng giá trị chiều sâu và sự tinh tế kín đáo. Đó là những doanh nhân thành đạt, các nhà hoạt động sáng tạo hay những trí thức tinh hoa - những người tìm thấy sự đồng điệu trong một môi trường sống phản chiếu đúng tư duy và hệ giá trị nhân văn của chính mình.

Sự gắn kết này được minh chứng qua một hành trình trải nghiệm khép kín: từ thượng khách trở thành người bạn thân thiết của thương hiệu, sau đó lựa chọn lưu trú tại hệ thống khách sạn Nobu và cuối cùng là khát khao sở hữu một không gian sống vĩnh cửu trong hệ sinh thái này để tận hưởng những đặc quyền cá nhân hóa cao nhất.

Nobu Danang - Vẻ đẹp từ những đường nét kiến trúc duy mỹ bởi kiến trúc sư ngôi sao David Malott, cho đến cung cách phục vụ chân thành và thấu cảm, đậm chất Kokoro

Tại Nobu Danang, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều được chăm chút bằng tất cả sự chân thành, để ngôi nhà không chỉ là nơi trở về, mà là nơi mỗi cá nhân tìm thấy sự kết nối sâu sắc nhất với chính mình và cộng đồng cùng đẳng cấp trên toàn cầu.