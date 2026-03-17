Nỗi ám ảnh mang tên chó thả rông

Trần Kha
17/03/2026 04:30 GMT+7

Nhiều người dân tại khu dân cư Phú Xuân (xã Nhà Bè, TP.HCM) phản ánh tình trạng chó thả rông diễn ra tràn lan, gây ra hàng loạt vụ tai nạn, thậm chí có người bị ngã gãy xương sườn vì chó thả rông.

Tình trạng chó thả rông tại khu dân cư Phú Xuân (ấp 23, xã Nhà Bè) từ lâu đã trở thành nỗi khiếp sợ của người dân mỗi khi ra đường.

Bầy chó thả rông đuổi theo người chạy xe máy trên đường số 7 khu dân cư Phú Xuân

ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên ngày 16.3, tại các tuyến đường nội bộ của khu dân cư này, không khó để bắt gặp những con chó không rọ mõm, không người dắt, thản nhiên chạy nhảy và phóng uế.

Gãy xương sườn, trầy xước khắp người vì gặp chó chạy rông

Phản ánh với phóng viên, anh Nguyễn Hữu Tuấn (44 tuổi, ở đường số 5, khu dân cư Phú Xuân) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ tai nạn xui xẻo. Tháng 5.2025, khi đang lưu thông trên đường, anh Tuấn bất ngờ va chạm với một con chó băng ngang đường. Cú ngã mạnh khiến anh bị gãy 2 xương sườn và gặp nhiều chấn thương ở tay chân, vợ anh Tuấn cũng bị thương.

Chó thả rông trong khu dân cư Phú Xuân, xã Nhà Bè

ẢNH: TRẦN KHA

Chưa dừng lại ở đó, mới đây nhất vào một tối thứ sáu tháng 3.2026, anh Tuấn đi làm về trên đường số 1 thì lại tiếp tục gặp nạn.

"Tôi vốn rất sợ chó nên đã chủ động đi né sang một bên. Tuy nhiên, con chó từ bên kia đường bất ngờ lao tới, chồm lên người khiến tôi loạng choạng rồi ngã xe, trầy xước khắp người", anh Tuấn bức xúc.

Theo anh Tuấn, trong nhóm Zalo của khu dân cư, hầu như tuần nào cũng có người phản ánh việc bị chó rượt đuổi hoặc cắn. Thậm chí, một cán bộ hội phụ nữ tại địa phương cũng từng là nạn nhân. Tuy nhiên, phần lớn các vụ việc đều được chủ vật nuôi và nạn nhân tự thỏa thuận bồi thường.

Vợ chồng anh Tuấn bị thương té xe khi tông phải chó thả rông

ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Chung nỗi niềm, ông Phạm Đăng Hùng (60 tuổi, cư dân địa phương) chia sẻ: "Cách đây vài năm, người nhà tôi cũng bị ngã xe vì chó. Đáng nói là khi xảy ra chuyện, chủ chó thường chối bỏ trách nhiệm, bảo không phải chó nhà mình vì không có hình ảnh bằng chứng. Chó thả rông không chỉ gây nguy hiểm tính mạng mà còn làm mất vệ sinh môi trường vì phóng uế bừa bãi".

Chủ chó lớn tiếng thách thức phóng viên

Trong quá trình ghi hình thực tế tại các "điểm đen" như đường số 1, số 7 và số 9, phóng viên Báo Thanh Niên cũng liên tục bị chó đuổi theo sủa dữ dội.

Đáng chú ý, khi phát hiện có ống kính phóng viên, một số chủ vật nuôi đã ra mặt lớn tiếng, yêu cầu xóa clip. Những người này phân bua rằng chỉ thả chó ra để... đi vệ sinh rồi nhốt lại ngay, chứ không phải thả rông thường xuyên.

Hiện vết thương trên tay anh Tuấn vẫn đang băng lại

ẢNH: TRẦN KHA

Trao đổi về vấn đề này, đại diện UBND xã Nhà Bè cho biết đã nắm bắt thông tin và mời các bên liên quan lên làm việc. Đối với trường hợp của anh Tuấn vào tháng 3.2026, vị này khẳng định công an đã vào cuộc hòa giải.

"Chúng tôi đã giao cảnh sát khu vực thống kê chi tiết số lượng hộ nuôi chó, yêu cầu cam kết không thả rông. Hiện xã xây dựng kế hoạch tăng mức xử phạt lên cao hơn để răn đe. Đồng thời, vận động người dân chỉ nên nuôi chó cảnh trong nhà, không nuôi chó dữ tại khu dân cư", đại diện địa phương thông tin thêm.

Người điều khiển xe máy buộc phải quay đầu xe khi chạy vào con hẻm gặp bầy chó thả rông bủa vây

ẢNH: TRẦN KHA

Về đề xuất thành lập đội săn bắt chó chuyên nghiệp, phía địa phương cho biết hiện xã chưa có phương tiện chuyên dụng và sẽ kiến nghị lên cấp trên để có phương án xử lý triệt để.

Tin liên quan

Xử lý nạn chó thả rông, cần mạnh tay hơn nữa !

Liên tiếp hai vụ chó cắn người khiến nạn nhân phải nhập viện trong 2 ngày 18 và 19.2 khiến nhiều bạn đọc phẫn nộ, yêu cầu các cơ quan chức năng phải vào cuộc mạnh mẽ, xử lý nghiêm khắc, thậm chí cần xem xét xử lý hình sự người nuôi chó thả rông để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

